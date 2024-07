Stuttgart. Der Bundestrainer lässt den Einsatz von Sané im Viertelfinale offen und erklärt, wie er Supertalent Lamine Yamal ausschalten will.

An den Weg zum Medienraum des Stuttgarter EM-Stadions konnte sich Julian Nagelsmann noch gut erinnern. Zwei Wochen ist es her, dass der Bundestrainer dort über das zweite Gruppenspiel gegen Ungarn sprach. Am frühen Donnerstagabend saß Nagelsmann nun erneut auf dem Stuttgarter Podium. Es ging um das wahrscheinlich größte Spiel seiner bisherigen Trainerkarriere. Sollte er am Freitagabend an gleicher Stelle über einen Sieg gegen Spanien im Viertelfinale der Heim-EM sprechen, wäre das gleichbedeutend mit seinem größten Sieg als Bundestrainer.

Nagelsmann hat mit seinen 36 Jahren schon viel erlebt als Trainer. Ein K.o.-Spiel bei einem großen Turnier gegen eine der großen Fußballnationen gehörte noch nicht dazu. Entsprechend groß dürfte auch die Anspannung bei Nagelsmann sein. „Wir sind guter Dinge und überzeugt, dass wir ein gutes Spiel machen“, sagte Nagelsmann.

Nagelsmann lässt Startelfeinsatz von Leroy Sané offen

Sechs Tage nach dem 2:0-Erfolg gegen Dänemark im Achtelfinale stellt sich vor allem die Frage, ob Nagelsmann seine Startelf erneut auf mehreren Positionen verändern wird. Klar scheint nur, dass der zuletzt gesperrte Jonathan Tah wieder für Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung spielt. Auch David Raum dürfte links hinten erneut den Vorzug vor Maximilian Mittelstädt erhalten. Was aber macht Nagelsmann mit Leroy Sané, der zuletzt für Florian Wirtz spielte?

„Ich kann die Frage beantworten, aber ich will sie nicht beantworten. Wenn man sich zwischen Flo und Leroy entscheiden kann, ist das etwas Gutes. Ich halte viel von beiden“, sagte Nagelsmann, der mit seinem Trainerteam bereits ein „Drehbuch geschrieben“ habe, in dem auch die Einwechselspieler eine Rolle spielen.

Auch von Spaniens Supertalent Lamine Yamal hält der Bundestrainer viel. „Er ist ein großes Talent, hat große Qualitäten im Eins gegen eins“, sagte Nagelsmann. „Aber er ist erst 16. Das ist auch eine Chance für unseren Spieler. Wir werden sehen, wie er reagiert, wenn es auch mal etwas härter zur Sache geht.“ Grundsätzlich will sich Nagelsmann aber auf seine Mannschaft konzentrieren. „Mein Fokus liegt auf Jamal, nicht auf Yamal.“

Nagelsmann macht Spruch über pinke Haare von Robert Andrich

Neben Jamal Musiala hat auch Robert Andrich seinen Startelfplatz sicher. Der Sechser überraschte den Bundestrainer am Mittwochabend mit seinen pink gefärbten Haaren. Ein Thema auch auf der Pressekonferenz: „Manche Frisuren verpflichten etwas mehr zu guten Leistungen“, sagte Nagelsmann und grinste.

Nagelsmanns wichtigstes Thema aber ist ein anderes: Der Einzug ins Halbfinale. Am Montag will er bei der nächsten Pressekonferenz in München über das nächste Spiel sprechen. In diesen Räumen kennt sich der ehemalige Bayern-Trainer ohnehin am besten aus.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Deutschland: Neuer - Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum - Andrich, Kroos - Musiala, Gündogan, Wirtz - Havertz

Spanien: Simón - Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella - Rodri - Pedri, Fabian - Yamal, Morata, Williams.