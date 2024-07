Paris. Die Olympischen Spiele 2024 finden in Paris statt. Einer der Topstars ist US-Turnerin Simone Biles. Alles zu Medaillen, Rekorden und ihrer Größe.

Superstar Simone Biles hat sich zum dritten Mal für die Olympischen Spiele qualifiziert und führt nach einem beeindruckenden Auftritt bei den US-Trials das Turnteam der USA bei Olympia 2024 in Paris an. Drei Jahre, nachdem Biles den Mehrkampf bei Olympia in Tokio wegen mentaler Überlastung abgebrochen hatte, kehrt sie in Frankreich nun auf die ganz große Bühne ihres Sports zurück. 2016 in Rio de Janeiro war Biles Olympiasiegerin geworden. Auch für Paris ist sie die große Favoritin.

Der Grund für ihren zweiten Karriere-Frühling im „hohen“ Turn-Alter von 27 Jahren: „Niemand zwingt mich dazu. Ich will nur mir selbst beweisen, dass ich es noch kann.“ Doch das hat sie bereits: „Ich finde, ich bin jetzt gerade schon erfolgreich“, sagte Biles.

US-Turn-Star Simone Biles ist einer der großen Hingucker bei den Olympischen Spielen in Paris. © AFP | KEREM YUCEL

Noch erfolgreicher könnte sie sich dann nach den Spielen fühlen. Ihre Möglichkeiten scheinen keine Grenzen zu kennen. Mit eigens eingeführten Elementen sprengte sie bereits die Bewertungsskala. Drei Jahre nach Tokio ist Biles somit drauf und dran ihren Status als Turn-Königin in Paris zu erneuern.

Alles, was man über den Turn-Star bei Olympia 2024 in Paris wissen muss.

Wie viele Olympia-Medaillen hat Simone Biles gewonnen?

Die US-Turnerin Simone Biles hat bei Olympischen Spielen bereits viermal Gold, einmal Silber und zweimal Bronze gewonnen. Weitere unglaubliche 23 Gold-, vier Silber- und drei Gold-Medaillen bei Weltmeisterschaften machen sie zu der bislang erfolgreichsten Turnerin der Geschichte.

Welche Rekorde hat Simone Biles aufgestellt?

Von 2013 bis 2024 gewann sie neun US-Meisterschaften im Mehrkampf. Mit ihrem achten Sieg im Jahr 2023 brach sie den Rekord von Alfred Jochim, der seine siebte und letzte Meisterschaft im Jahr 1933 gewonnen hatte.

Beim Gewinn ihrer 23 WM-Medaillen - gesammelt bei sechs Meisterschaften - gelang ihr jeweils in der prestigeträchtigsten Disziplin, dem Mehrkampf, Gold zu holen. Sie ist die erste Turnierin, die dreimal in Folge WM-Gold im Kampf der Allrounder zu gewinnen.

2018 zog sie bei den Meisterschaften in Doha/Katar mit Jelena Schuschunowa (Russland) gleich, der es als bis dahin einziger Turniern 1987 gelungen war, in allen Disziplinen eine WM-Medaille zu erringen. Ein Jahr später schloss sie auch zu Larissa Latynina, die 1958 als bislang einzige Athletin fünf Goldmedaillen bei denselben Meisterschaften gewonnen hatte. 2023 übertraf sie sowohl Latyninas Rekord von insgesamt 32 bei WM- und Olympia gewonnenen Medaillen als auch Wital Schtscherbas Rekord von 33 Medaillen.

Der Olympia-Rekord von fünf Goldmedaillen bei denselben Spielen steht indes noch aus.

Warum hat Simone Biles 2021 in Tokio im Mehrkampf aufgegeben?

Nach ihrem Karriere-Höhepunkt bei Olympia 2016 in Rio mit viermal Gold und einmal Bronze schien Biles der Turn-Thron erst einmal gewiss. Bei der nächsten Teilnahme an Sommerspielen in Tokio folgte jedoch der Karriere-Tiefpunkt. Nach Orientierungsstörungen in der Luft während ihres ersten Sprungs war sie dramatisch aus dem Mehrkampf-Wettbewerb ausgestiegen: aufgrund psychischer Probleme und mit Rücksicht auf ihre mentale Gesundheit. Das US-Team gewann ohne Simone Biles Olympia-Silber. Später holte sie zwar noch am Schwebebalken Bronze, doch anschließend folgte eine zweijährige Pause, lange Ungewissheit.

Simone Biles bricht den Mehrkampf bei Olympia 2021 in Tokio nach einem Sturz aufgrund von Orientierungsstörungen in der Luft ab. © dpa | Gregory Bull

Im Oktober 2023 meldete Biles sich dann bei der WM in Antwerpen auf der internationalen Bühne zurück, holte auf Anhieb in vier Disziplinen Gold. In Paris wird sie die Mannschaft anführen: „Ich liebe diese Mädchen und werde mich in Paris um sie kümmern“, sagte Biles, die als älteste weibliche US-Turnerin bei Olympia seit Marie Hoesly 1952 in Helsinki antreten wird.

Wie viele Elemente sind nach Simone Biles benannt?

Insgesamt sind fünf Turnelemente nach Simone Biles benannt: eines am Schwebebalken, zwei am Boden, zwei am Sprung. Das spiegelt Biles‘ großes Talent wider, an allen Geräten Weltklasse zu verkörpern.

Wie groß ist Simone Biles?

Die Ausnahmeathletin, die in Ohio geboren wurde, in Texas aufwuchs und mit sechs Jahren mit dem Turnen begann, ist gerade einmal 1,42 Meter groß. Doch so gering ihre Körpergröße, so immens ist ihre Körperspannung und Kraft gepaart mit unnachahmlicher Eleganz.

Simone Biles misst gerade einmal 1,42 Meter und ist bei Olympischen Spielen - wie hier 2016 in Rio - doch eine der Größten und die erfolgreichste Turnerin der Geschichte. © AFP | TOSHIFUMI KITAMURA

Mit wem ist Simone Biles verheiratet?

Simone Biles ist seit April 2023 mit dem US-Football-Profi Jonathan Owens verheiratet, der in der neuen NFL-Saison für die Chicago Bears unter Vertrag steht. Der Strong Safety wird Ende Juli sogar von seinem Klub vom Trainingsbetrieb freigestellt, um nach Paris zu reisen und seine Frau bei den Olympischen Spielen zu unterstützen. Simone Biles‘ Verlobungsring war beinahe größer als ihre ganze Hand. In den Sozialen Medien wie Instagram lassen sie die Welt an ihrer Liebe und ihrem Leben teilhaben. Ihr vollständiger Name lautet seit der Heirat Simone Arianne Biles Owens.

Simone Biles wuchs bei ihren Großeltern auf, da ihre Mutter alkohol- und drogensüchtig war. Ihre Großeltern adopierten sie und ihre jüngere Schwester.

Inwiefern war Simone Biles vom US-Turn-Skandal um den ehemaligen Mannschaftsarzt Larry Nassar betroffen?

Nachdem schon zwischen September 2016 und November 2017 über 150 Frauen den Vorwurf erhoben hatten, von dem ehemaligen US-Teamarzt Larry Nassar missbraucht worden zu sein, machte auch Simone Biles 2018 öffentlich, zu den Missbrauchs-Opfern gehört zu haben.

15. September 2021: Simone Biles wird während einer Anhörung des Justizsenats über den Bericht des Generalinspekteurs zum Umgang des FBI mit der Larry-Nassar-Untersuchung auf dem Capitol Hill vereidigt. © dpa | SAUL LOEB

Im September 2021 gehörte Biles zu jenen Athletinnen, die Vorwürfe gegen das FBI, den nationalen Verband USA Gymnastics und das Olympische und Paralympische Komitee der USA (USOPC) erhoben, weil diese die Vorwürfe der jungen Frauen erst zu spät verfolgt hätten. Im Dezember 2021 wurde den Missbrauchsopfern eine Entschädigung in Höhe von 380 Millionen US-Dollar zugesprochen. Nassar selbst wurde zu insgesamt 175 Jahren Haft verurteilt.