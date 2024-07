Berlin/Leipzig. Merih Demiral schießt die Türkei ins Viertelfinale – und feiert Treffer und seinen Nationalstolz mit einem faschistischen Gruß.

Demiral trifft zum 0:2 – und reckt die Hände in den Nachthimmel über Leipzig. Zeigefinger und kleiner Finger streckt er aus, Ring- und Mittelfinger treffen den Daumen – fertig ist der „Wolfsgruß“, ein Handzeichen, das als Symbol der „Grauen Wölfe“ gilt. Der Gruß ist eine als rechtsextrem eingestufte Geste, angeleht an die Geste vom „Grauen Wolf“, ein Erkennungszeichen der nationalistischen und rechtsextremen „Ülkücü“-Szene, schreibt der Bundesverfassungsschutz.

12.000 Mitglieder hat die Bewegung in Deutschland, der Verfassungsschutz beobachtet sie. Sie ist die größte rechtsextreme Organisation hierzulande. In der Türkei ist die ultranationalistische MHP ihre politische Vertretung und Bündnispartnerin der islamisch-konservativen AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die „Idealisten“ haben in den 1970er Jahren zahlreiche Morde begangen, andere Gewalttaten gehen ebenfalls auf ihr Konto.

Demiral redet sich raus: „Bin stolz“

Und Demiral? Scheint sich keines Vergehens bewusst. „Wie ich gefeiert habe, hat etwas mit meiner türkischen Identität zu tun“, sagte Demiral nach Mitternacht im Leipziger EM-Stadion. „Deswegen habe ich diese Geste gemacht. Ich habe Leute im Stadion gesehen, die diese Geste auch gemacht haben.“ Es stecke „keine versteckte Botschaft“ dahinter.

„Wir sind alle Türken, ich bin sehr stolz darauf, Türke zu sein und das ist der Sinn dieser Geste“, sagte er. „Ich wollte einfach nur demonstrieren, wie sehr ich mich freue und wie stolz ich bin.“ Es werde hoffentlich noch mehr Gelegenheiten geben, diese Geste zu zeigen.

Demiral traf in Leipzig bereits nach 57 Sekunden zum schnellsten Tor in der K.-o.-Runde einer EM sowie in der 59. Minute. Er wurde zum Man of the Match gewählt. Um den Einzug ins Halbfinale der EM spielt die Türkei am Samstag in Berlin gegen die Niederlande.

pcl/mit dpa