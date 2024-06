Paris. Zeitplan, TV-Sender, Sportarten, Wettkampfstätten: Hier gibt es alles Wissenswerte zu den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August).

Zeitplan, TV-Sender, Sportarten, Wettkampfstätten : Hier gibt es alles Wissenswerte zu den Olympischen Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August).

: Hier gibt es alles Wissenswerte zu den in (26. Juli bis 11. August). Paris trägt die Olympischen Sommerspiele vom 26. Juli bis zum 11. August aus, Frankreichs Hauptstadt ist damit nach 1900 und 1924 zum dritten Mal Olympia-Gastgeber.

trägt die Olympischen Sommerspiele vom 26. Juli bis zum 11. August aus, Frankreichs Hauptstadt ist damit nach 1900 und 1924 zum dritten Mal Olympia-Gastgeber. In dieser Olympia -Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen wie den Zeitplan, die Sportarten, Live-Übertragungen und Tickets.

-Übersicht finden Sie alle wichtigen Informationen wie den Zeitplan, die Sportarten, Live-Übertragungen und Tickets. Bei der Eröffnungsfeier am 26. Juli sollen die rund 10.500 Athletinnen und Athleten auf 160 Booten über die Seine schippern. Bereits zwei Tage vorher wird schon 7er-Rugby, Fußball und Handball gespielt.

Als Paris im Jahr 1900 zum ersten Mal die Jugend der Welt bei sich begrüßte, waren es die zweiten Olympischen Sommerspiele der Neuzeit. 100 Jahre nachdem die Hauptstadt Frankreichs letztmals Austragungsort für die Spiele war, werden sie nun vom 26. Juli bis 11. August zum dritten Mal in der Metropole ausgetragen. Paris zieht damit gleich mit London, das ebenfalls dreimal Gastgeber war. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen zu Paris 2024: Sportarten, Zeitpläne, Wettkampfstätten, übertragende TV-Sender, Tickets.

Auch interessant

Wann wird Olympia 2024 ausgetragen?

Paris wird vom 26. Juli bis 11. August die 33. Olympischen Sommerspiele der Neuzeit austragen. Die Olympia-Gastgeber in chronologischer Reihenfolge: Athen (1896), Paris (1900), St. Louis (1904), London (1908), Stockholm (1912), Berlin (1916/ausgefallen wegen des 1. Weltkrieges), Antwerpen (1920), Paris (1924), Amsterdam (1928), Los Angeles (1932), Berlin (1936), Tokio (1940/ausgefallen wegen des 2. Weltkrieges), London (1944/ausgefallen wegen des 2. Weltkrieges), London (1948), Helsinki (1952), Melbourne (1956), Rom (1960), Tokio (1964), Mexiko-Stadt (1968), München (1972), Montreal (1976), Moskau (1980), Los Angeles (1984), Seoul (1988), Barcelona (1992), Atlanta (1996), Sydney (2000), Athen (2004), Peking (2008), London (2012), Rio de Janeiro (2016), Tokio (2021).

Olympia 2024: Wie viele Athletinnen und Athleten sind in Paris dabei?

Auch interessant

Rund 10.500 Sportlerinnen und Sportler werden in Paris erwartet, sie kommen aus 206 Ländern. Das Team Deutschland dürfte zwischen 430 und 450 Personen stark sein. Laut IOC werden erstmals in der olympischen Geschichte gleichviele Frauen wie Männer teilnehmen. In Tokio vor drei Jahren waren es noch rund 1000 mehr – das lag aber auch daran, dass in Japan eine Sportart mehr angeboten wurde. Statt in 339 Wettbewerben wie 2021 geht es bei Paris 2024 nun in 329 Entscheidungen um Gold, Silber und Bronze. In jede Medaille ist ein Stück Eisen aus dem Eiffelturm eingearbeitet, die Farbe der Umrandung entspricht dann dem jeweiligen Platz. Der Entwurf stammt vom renommierten Juwelier Chaumet, insgesamt werden 5084 Medaillen geprägt.

Paris 2024: Sind Athleten aus Russland und Belarus startberechtigt?

Wie schon in Peking 2022: Russische und belarussische Sportler dürfen als neutrale Athleten an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen - ohne Flagge und Hymne. © dpa | Michael Kappeler

Da die Nationalen Olympischen Komitees von Russland und Belarus vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) gesperrt sind, erhalten in Paris nur sogenannte neutrale Athleten aus diesen beiden Ländern eine Startberechtigung. Als Einzelstart, Mannschaften sind komplett von den Olympischen Sommerspielen 2024 ausgeschlossen. Sie dürfen wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine keinerlei Verbindungen zum Militär haben, in Paris nicht die Flagge ihrer Heimat oder weitere staatliche Symbole zeigen. Bei Siegerehrungen wird nicht die Hymne der Russischen Förderation ertönen.

Was? Wann? Wo? Zeitplan und besondere Wettkampfstätten für Paris 2024

Olympische Spiele 2024 in Paris: Im Schatten des Eiffelturms werden die Beachvolleyball-Wettbewerbe ausgetragen. © dpa | Christophe Ena

Eröffnet werden die Olympischen Spiele offiziell am Freitag, 26. Juli, in der großen Parade der Athletinnen und Athleten auf der Seine – es soll die erste Eröffnungsfeier Olympischer Spiele werden, die nicht in einem Stadion ausgetragen wird. Rund 300.000 Zuschauer werden das Spektakel verfolgen können. Bereits zwei Tage wird es die ersten offiziellen Wettkämpfe geben, im 7er-Rugby und Fußball. Die DFB-Frauen treffen zum Beispiel am Donnerstag bereits auf Japan. Es folgen ab dem 27. Juli 16 volle Tage Sport von morgens 7.30 Uhr bis Mitternacht. Zu erwarten sind beeindruckende Bilder, schließlich gehören zu den Wettkampfstätten berühmte Stadien beziehungsweise Pariser Sehenswürdigkeiten wie der Eiffelturm (Beachvolleyball), das Prinzenpark-Stadion (Fußball), der Stade Roland Garros (Tennis) oder der Place de la Concorde (Breakdance, BMX, Skateboard und 3x3-Basketball). Nicht alle Wettbewerbe finden übrigens in Paris statt: Die Reiter kommen am Schloss Versailles zusammen, Fußball wird auch in Lyon, Marseille, Nantes, Bordeau, Nizza und Saint-Etienne gespielt. Die Surf-Medaillen werden sogar übersee in Tahiti, das zu Französisch-Polynesien gehört, vergeben. Einen kompletten Zeitplan für Paris 2024 gibt es hier.

Auch interessant

Olympia 2024 Ein Jahr vor Olympia: Paris zwischen Vorfreude und Protest Von Andreas Berten

Paris 2024: Komme ich noch an Olympia-Tickets?

Nach den beiden Corona-Ausgaben Olympischer Spiele mit gar keinen (Tokio 2021) beziehungsweise nur wenigen Zuschauern (Peking 2022) werden Besucher nun wieder für eine unverwechselbare Atmosphäre bei den Wettkämpfen und Spielen sorgen: Insgesamt gibt es mehr als zehn Millionen Tickets für die Olympischen Sommerspiele in Paris. Und in der Tat können sich Kurzentschlossene noch Hoffnungen auf ein Olympia-Erlebnis freuen: Unter https://tickets.paris2024.org/en/ sind Eintrittskarten noch erhältlich – selbstverständlich nicht für alle Sportarten und Highlights und in allen Kategorien, aber durchaus noch zu erschwinglichen Preisen.

Olympia 2024: Um welche Sportarten geht es in Paris, welche sind neu?

IOC-Präsident Thomas Bach. © dpa | Laurent Gillieron

Das Programm der Olympischen Sommerspiele von Paris enthält 32 Sportarten. Gegenüber den Sportarten von Tokio 2021 sind Baseball und Karate nicht mehr dabei. Eine Olympia-Premiere gibt es in Paris für Breaking, das als Breakdance geläufiger ist. Beim Surfen kommt die Disziplin Kitesurfen hinzu. Weitere Änderungen: Im Schießen gibt es zwei neue Mixed-Wettbewerbe, das 50-Kilometer-Gehen in der Leichtathletik wurde gestrichen, im Gewichtheben werden fünf weitere Goldmedaillen vergeben, auch neu ist der Kajak-Cross im Wildwasser. Insgesamt werden in 329 Wettbewerben werden Gold, Silber und Bronze verteilt.

Wo werden die Olympischen Spiele von Paris 2024 im TV übertragen?

Die TV-Rechte in Europa liegen bei Discovery, heißt: Eurosport überträgt linear im TV und im Livestream sämtliche Wettbewerbe, ist mit einem großen Team an Experten und Kommentatoren dabei. Natürlich haben die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland Sublizenzen gekauft. ARD und ZDF übertragen mehr als 1500 Stunden.

Paris 2024: Wie heißt eigentlich das Maskottchen für die Olympischen Sommerspiele?

Sie sind absoluter Kult: die Maskottchen Olympischer und Paralympischer Spiele. In Paris heißen sie Phryges, eine besondere Kopfbedeckung. Es handelt sich dabei um Phygische Mützen, ganz in Rot gehalten und mit blauen Beinen versehen, die untrennbar mit der Französischen Revolution verbunden sind. Der Slogan der Olympischen Spiele lautet: Ouvrons Grand les Jeux / Games Wide Open und soll für Gleichheit, Inklusion und Verantwortung stehen.

Gold, Silber und Bronze bei Paris 2024: Wie stehen die Medaillenchancen für Deutschland?

In Tokio kamen die Athletinnen und Athleten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) insgesamt auf 37 Medaillen, zehnmal glänzten sie golden. In Paris haben die besten Chancen auf einen Olympiasieg Weitspringerin Malaika Mihambo, Zehnkämpfer Leo Neugebauer, Freiwasser-Schwimmer Florian Wellbrock, die Dressurreiter, die Teamsprinterinnen im Bahnrad, Ruderer Oliver Zeidler, Sportschützin Doreen Vennekamp und Sportgymnastin Darja Varfolomeev. Bei den Mannschaften werden den Basketball-Weltmeistern, den Hockey-Herren und den Fußballerinnen die größten Medaillenchancen eingeräumt.

Olympia 2024: Was gibt es eigentlich für einen deutschen Olympiasieg in Paris?

In anderen Ländern gibt es horrende Prämien, teils Renten für Platz eins bei Olympischen Spielen. In Deutschland wird eine Goldmedaille durch die Deutsche Sporthilfe mit 20.000 Euro vergütet, für Silber gibt es 15.000 Euro und für Bronze 10.000 Euro.

Paris 2024: Welche Stars kämpfen um den Olympiasieg?

Simone Biles ist die größte Turnerin der Geschichte und peilt bei den Olympischen Spielen in Paris mehrere Medaillen an. © Getty Images via AFP | JAMIE SQUIRE

Frankreichs aktuell größter Sportstar wird nur als Zuschauer die Olympischen Spiele in Paris verfolgen: Kylian Mbappé, der in diesem Sommer seinen Arbeitsort verlegt und von PSG zu Real Madrid wechselt, steht nicht im Aufgebot der Équipe Tricolore für das Fußballturnier. Dafür gibt es in anderen Sportarten eine Reihe von Superstars: Die US-Basketballer reisen mit LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant an, im Tennis will Alexander Zverev seinen Olympiasieg von Tokio gegen Jannik Sinner (Italien), Novak Djokovic (Serbien) und Carlos Alcaraz (Spanien) verteidigen. Die internationale Leichtathletik wird angeführt vom schwedischen Stabhochspringer Mondo Duplantis, absolute Superstars sind auch Turnerin Simone Biles und Schwimmerin Katie Ledecky, beide aus den USA. Hoch ist auch die Star-Dichte im Radsport: Auf die Straße rund um Paris gehen Tadej Pogacar, Primoz Roglic (beide Slowenien), Remco Evenepoel, Wout van Aert (beide Belgien) und Mathieu van der Poel (Niederlande) an den Start. Deutschlands Tischtennis-Legende Timo Boll steht vor seiner siebten Teilnahme an Olympischen Spielen.

Und nach Paris 2024? Wo werden die nächsten Olympischen Spiele ausgetragen?

Nach den Sommerspielen ist vor den Winterspielen: Das Olympia-Raumschiff hebt nach der Abschlussfeier in Paris ab Richtung Italien: Mailand richtet gemeinsam mit dem Dolomiten-Traum Cortina d’Ampezzo vom 6. bis 22. Februar 2026 die nächsten Olympischen Winterspiele aus. Die nächsten Sommerspiele werden vom 14. bis 30. Juli 2028 in Los Angeles/USA ausgetragen.