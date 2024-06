Essen. Deutschland hat sich für das EM-Viertelfinale qualifiziert. Wo und wann wird gespielt? Welcher Sender zeigt die Partie? Die Übersicht.

Ausgelassener Jubel in Deutschland, erstmals seit acht Jahren hat sich die Nationalmannschaft bei einem großen Turnier für das Viertelfinale qualifiziert. Nach dem 2:0 über Dänemark im EM-Achtelfinale am Samstagabend ist bereits klar, wo und wann das DFB-Team um den Einzug in die Runde der letzten Vier antreten wird: am kommenden Freitag (5. Juli) in Stuttgart – Ort des Sieges über Ungarn in der Gruppenphase. Um 18 Uhr wird die Partie angepfiffen.

Deutschland im EM-Viertelfinale: Infos zur TV-Übertragung

Gegner : Spanien/Georgien

: Spanien/Georgien Anstoß : Freitag, 5. Juli, 18 Uhr

: Freitag, 5. Juli, 18 Uhr Ort : EM-Arena Stuttgart

: EM-Arena Stuttgart TV und Stream: ARD und ARD-Mediathek, MagentaTV

+++ EM 2024 im TV: So bewerten ARD, ZDF, RTL und MagentaTV das Turnier +++

Offen ist noch, auf welchen Gegner Deutschland trifft. Die Entscheidung fällt am Sonntagabend im Achtelfinale zwischen Spanien und Georgien (Anpfiff 21 Uhr). Übertragen wir das Viertelfinal-Duell in jedem Fall von der ARD im Free-TV. In der ARD-Mediathek können Fans das Spiel zudem im Livestream verfolgen. Parallel zeigt MagentaTV das Viertelfinale mit deutscher Beteiligung. Der Streamingdienst der Telekom hat sich die Rechte an allen Begegnungen der EM gesichert. Allerdings benötigen Zuschauer ein kostenpflichtiges Abonnement. MagentaTV startet ab 16.30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger sind für die ARD beim EM-Viertelfinale mit deutscher Beteiligung im Einsatz. © dpa | Arne Dedert

In der ARD beginnt die Übertragung am Freitag um 17.05 Uhr. Ester Sedlaczek führt als Moderatorin durch den Abend, an ihrer Seite ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte im Einsatz. Gerd Gottlob kommentiert das Spiel und erhält dabei Unterstützung von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger (hier lesen Sie alles zu den TV-Experten bei der EM 2024).

EM 2024: Ab dem Viertelfinale alle Partien im Free-TV

Mit der ARD, dem ZDF, MagentaTV und RTL zeigen vier Anbieter die Spiele der EM. Gute Nachrichten für alle Fans: Ab dem Viertelfinale laufen alle Partien im Free-TV. Das letzte von fünf Spielen, an denen MagentaTV die exklusiven Rechte hält, ist das Achtelfinale zwischen Österreich und der Türkei am kommenden Dienstag.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft