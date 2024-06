Herzogenaurach. Der Innenverteidiger der Nationalmannschaft konnte am Freitag trainieren. Aber reicht das für das Achtelfinale in Dortmund?

Um 10.45 Uhr machte sich der Oberschenkel der Nation am Freitag auf den Weg zum Abschlusstraining und bog ab ins Aufwärmzelt. Als Antonio Rüdiger wenig später auch in Fußballschuhen den Trainingsplatz der Nationalmannschaft in Herzogenaurach betrat, waren alle Objektive auf seinen rechten Schenkel gerichtet. Die gute Nachricht folgte prompt: Er hielt der Belastung stand. So sah es zumindest in den ersten 15 Minuten aus, die von den Medien verfolgt werden durften. Alle Beobachter waren sich aber sicher: Rüdiger kann im EM-Achtelfinale am Samstagabend (21 Uhr/ZDF) gegen Dänemark spielen.

Damit dürfte sich die Geschichte von Michael Ballack wiederholen, der in den Tagen vor dem EM-Finale 2008 gegen Spanien aufgrund einer Wadenverletzung fehlte. Die Öffentlichkeit bangte um die „Wade der Nation“. Am Ende aber konnte Ballack im Finale spielen, das Deutschland in Wien dennoch mit 0:1 verlor.

DFB-Ärzte entwickelten Aufbauplan für Rüdiger

Die Entscheidung, ob Rüdiger in der Innenverteidigung an der Seite von Nico Schlotterbeck spielen kann, dürfte aber erst am Spieltag fallen. Im dritten Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) hatte sich der Verteidiger von Real Madrid eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen. Die medizinische Abteilung um die Mannschaftsärzte Jochen Hahne und Silja Schwarz hatten einen klaren Aufbauplan entwickelt. Am Ende entscheidet aber vor allem Rüdigers Gefühl. „Es ist nicht einfach für den Kopf, ich kenne die Verletzung“, hatte Schlotterbeck am Donnerstag gesagt. Der Dortmunder wird in Dortmund den gesperrten Jonathan Tah ersetzen.

Ob auch der künftige Dortmunder Waldemar Anton spielt, entscheidet sich erst am Spieltag. Gute Chancen auf die Startelf hat offenbar ein weiterer Dortmunder. Wie die „Bild“ am Freitag berichtet, deutet alles auf einen Einsatz von Niclas Füllkrug von Beginn an hin. Der BVB-Stürmer, der gegen die Schweiz zum späten Ausgleich traf, stünde damit erstmals bei dieser EM in der ersten Elf. Offen wäre dann noch, ob Kai Havertz auf die Bank muss oder der Arsenal-Star für Florian Wirtz eine Position nach hinten rückt.

In den ersten drei Spielen hatte Nagelsmann immer die gleiche Startelf aufgeboten. Gegen Dänemark wird er diese durch die Tah-Sperre erstmals verändern müssen. Gut möglich, dass der Bundestrainer eine Überraschung parat hat. Der Einsatz des Oberschenkels der Nation wäre zumindest keine Überraschung mehr.

