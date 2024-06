Essen. Der Achtelfinal-Gegner der deutschen Nationalmannschaft steht fest: Dänemark trifft auf das DFB-Team. Gefeiert wird ein anderes Team.

0:0 endete sowohl die Partie zwischen England und Slowenien als auch zwischen Dänemark und Serbien. Damit haben sich die Three Lions trotz einer bisher enttäuschenden Leistung als Gruppensieger für die K.o.-Phase der EM qualifiziert – und Dänemark trifft am Samstagabend (21 Uhr) in Dortmund auf die gastgebende DFB-Elf.

In den 18-Uhr-Spielen konnte sich Frankreich auch mit dem zurückgekehrten Superstar Kylian Mbappé nicht gegen die bereits ausgeschiedenen Polen durchsetzen (1:1). Österreich hingegen holte sich überraschend den Gruppensieg dank eines 3:2-Sieges gegen die Niederlande.

Internationale Pressestimmen zu den EM-Spielen von England, Dänemark, Serbien und Slowenien

Dänemark

„B.T“: „Erschreckend (!), dass Dänemark die Gruppenspiele ohne einen einzigen Sieg verlässt. Wir sind - Gott sei Dank - weiter, aufgrund der kinderfreundlichen „fast alle kommen weiter“-Struktur bei der EM. „Deutschland, Deutschland. Alles ist vorbei“: Das Lied, von dem alle dänischen Fußballfans träumen, es singen zu können, wenn der Schlusspfiff nach Dänemarks nächstem Spiel am Samstagabend ertönt. Obwohl Deutschland hervorragend gespielt hat und den Heimvorteil hat, hat Dänemark natürlich eine Chance.“

Dänemarks Spieler jubeln nach dem Spiel mit den Fans. © dpa | Sven Hoppe

TV2: „Nach 90 eher nervenaufreibenden als gut gespielten Minuten endete das Spiel zwischen Serbien und Dänemark am Dienstagabend in München, wie es begann, 0:0. Das Spiel bedeutete für beide Nationen enorm viel und diese Tatsache versetzte dem Spiel von Anfang an einen regelrechten Dämpfer. Die Risikobereitschaft war sehr niedrig – vor allem die der Serben, die scheinbar kein Interesse daran hatten, anzugreifen. Auch Kasper Hjulmands Truppe war nicht in sprudelnder Angriffsstimmung. Unentschieden war ja sozusagen auch genug.“

SERBIEN

rts: „Serbien hat das Fußballpublikum zwar nicht völlig enttäuscht, aber es schien so, als habe nur wenig für die Qualifikation zur Ausscheidungsrunde gefehlt.“

„nova.rs“: „Blasses und schwaches Serbien scheidet aus der EM aus: Unentschieden gegen Dänemark reicht nicht fürs Achtelfinale.“

ENGLAND

BBC: „England ist als Tabellenführer der Gruppe C in das Achtelfinale der EM 2024 eingezogen - allerdings nur nach einer weiteren schwachen Vorstellung mit einem Unentschieden gegen Slowenien in Köln. Die Mannschaft von Gareth Southgate bot zwar etwas mehr als bei der miserablen Leistung gegen Dänemark, aber wieder einmal war es nicht gut genug, um Englands Status als Turnierfavorit zu rechtfertigen.“

„The Sun“: „Uninspiriert. Gareth Southgate hat die besten Spieler der Premier League, der Bundesliga und spanischen Liga zur Verfügung. Und trotzdem konnte England eine Mannschaft, die auf Platz 57 der Weltrangliste steht, nicht besiegen.“

BBC (zum Spiel Niederlande gegen Österreich): „Österreich zeigte eine beeindruckende Leistung, die bei der EM aufhorchen lässt. Trotz der schweren Gruppe gegen die Niederlande und Frankreich gewann die Mannschaft von Ralf Rangnick zwei ihrer drei Spiele und steht damit an der Tabellenspitze.“

„Guardian“ (zum Spiel Niederlande gegen Österreich): „Ist Österreich ein ernstzunehmender Kandidat für den Europameistertitel? In einem der unterhaltsamsten Spiele der Gruppenphase holten die Österreicher drei Punkte und sicherten sich damit wider Erwarten den ersten Platz in der Gruppe D.“

Auch Stürmer-Star Harry Kane gelingt kein Tor für die Engländer. © Getty Images | Stu Forster

BBC (zum Spiel Frankreich gegen Polen): „Ein maskierter Kylian Mbappé erzielte sein erstes EM-Tor, doch Frankreich musste sich gegen die bereits ausgeschiedenen Polen mit einem Unentschieden begnügen und wurde Zweiter der Gruppe D. Frankreich brauchte drei Punkte für Platz eins, aber Robert Lewandowski macht das mit einem Elfmeter zunichte.“

„Guardian“ (zum Spiel Frankreich gegen Polen): „Mbappé war mit Abstand Frankreichs bester Spieler, doch die schlechte Nachricht für Frankreich war, dass mit Robert Lewandowski ein weiterer Stürmer zurückkehrte, der den unwahrscheinlichen Punkt sicherte, indem er ebenfalls vom Elfmeterpunkt traf.“

SLOWENIEN

„24ur.com“: „Slowenien widerstand dem Ansturm Englands heldenhaft und erreichte ein historisches Achtelfinale. Zum ersten Mal in der Geschichte stehen slowenische Fußballer im Achtelfinale eines großen Wettbewerbs!“

Jaka Bijol und Vanja Drkusic feiern das Unentschieden der Slowenen. © AFP | KIRILL KUDRYAVTSEV

„Delo“: „Die slowenischen Fußballer erreichten gegen England ein 0:0-Unentschieden und sorgten für einen neuen historischen Abend für den slowenischen Fußball und die Qualifikation für die EM-K.o.-Runde. Die slowenische Fußballnationalmannschaft bekam am slowenischen Nationalfeiertag in Köln, was sie wollte: ein 0:0-Unentschieden, das den Slowenen einen wertvollen Punkt bescherte, der für den historischen Einzug ins Achtelfinale reichte. Vor allem in der zweiten Halbzeit litten die Slowenen gegen England, sie wehrten sich mit aller Kraft und hielten am Ende durch. Jeder Spieler fügte sein Mosaiksteinchen hinzu, das sich (…) zu einem märchenhaften Bild zusammenfügte, das einen neuen Meilenstein im slowenischen Fußball darstellt.“

Niederlande:

„De Telegraaf“: „Rückschlag für die niederländische Mannschaft! Es herrschten herrliche Sommertemperaturen in Berlin, aber die Elftal bekam eine kalte Dusche. Es war eine Art Trendwende, denn die vorherigen sieben Duelle mit Österreich hatten die Niederlande alle gewonnen, letztmals war 1990 gegen Österreich verloren worden. Aber an der Niederlage in Berlin gab es nichts zu deuteln. Oranje wurden von den Österreichern in allen Belangen überflügelt.“

„AD“: „Enttäuschendes Oranje kassiert schmerzhafte Niederlage gegen Österreich und wird nur Dritter in der Gruppe. Vor allem die Art und Weise bietet wenig Positives für die K.o.-Phase. Vor der Pause spielte Oranje einfach nur dramatisch. Nach dem Seitenwechsel war es vor allem defensiv anfällig. Mit einem quälenden Gefühl und einem Schlag für das Selbstvertrauen taumelt Oranje nächste Woche in Richtung Achtelfinale, als ruhmlose Nummer drei der Gruppe.“

FRANKREICH

„L‘Équipe“: „Immer noch nicht mitreißend. Die französische Mannschaft stolpert über Polen und erreicht nicht den ersten Gruppenplatz, den sie erwartet hatte. Sie wird Zweite hinter Österreich und landet in dem Teil des Turnier-Tableaus, der anspruchsvoller erscheint.“

„Le Parisien“: „Die Männer von Didier Deschamps spielen nur Unentschieden gegen Polen. Eine wirkliche Enttäuschung. Frankreichs Angriff trifft in seinem vierten Versuch bei diesem Turnier. Nach 236 Minuten ohne eigenen Treffer. Am Ende war natürlich Zorro zur Stelle, Kylian Mbappé versenkte einen Elfmeter. Der Flügelstürmer hat bis zur zweiten Halbzeit an diesem 25. Juni gewartet, um ins Turnier zu starten. Er ist spät dran, aber er ist angekommen, und das zählt.“

POLEN

„Przeglad Sportowy“: „Sensation! Polen hat dem großen Frankreich einen schmerzhaften Schlag versetzt! Ein positiver Akzent zum Abschluss der Europameisterschaft für die Rot-Weißen! Das Team von Michał Probierz erreichte ein 1:1-Unentschieden gegen den Vizeweltmeister Frankreich. Robert Lewandowski erzielte den Siegtreffer, obwohl er nur einen Schritt von einem Fehlschuss entfernt war. Zum Glück verstieß der französische Torhüter gegen die Regeln.“

„Fakt“: „Hätte es nicht früher so laufen können? Ein würdiger Abschied für die Polen bei der EM 2024! Der Held unserer Mannschaft war Torhüter Lukasz Skorupski, der Wojciech Szczesny zwischen den Pfosten ersetzte.“

„Super Express“: „Polen erkämpft ein Unentschieden gegen Frankreich! Heldenhafte Leistung von Skorupski und wertvolles Tor von Lewandowski. Auch wenn die Polen sich aus der EM verabschiedet haben, dann wenigstens mit Stil.“

Kylian Mbappe ist zurück auf dem Feld: Frankreichs Superstar lief mit Gesichtsschutz auf - den er zum jubeln aber abnahm. © Ralf Ibing / firo Sportphoto | Ralf Ibing

ÖSTERREICH

„Der Standard“: „Das Sommermärchen nimmt seinen Lauf, Österreichs Fußballnationalmannschaft hat am Dienstagabend in Berlin einen eindrucksvollen Beweis geliefert, zu Recht als EM-Geheimfavorit gehandelt zu werden.“

„Kleine Zeitung“: „Wahnsinn! Das ÖFB-Team schnappt sich sensationell den Gruppensieg“

„Kurier“: „Das Berliner Olympiastadion wurde um 19.55 Uhr zum absoluten Tollhaus“

„Kronen Zeitung“: „Achtelfinale, wir kommen! Was für eine verrückte Partie!“