Dortmund/Berlin. Frankreich gegen Polen, die Niederlande gegen Österreich: Der letzte Spieltag in der EM-Gruppe D startet um 18 Uhr. Beide Partien im Live-Ticker.

Das EM-Aus der polnischen Nationalmannschaft ist bereits seit der vergangenen Woche besiegelt, das Rennen um die weiteren Plätze in der Gruppe D ist vor dem abschließenden Spieltag derweil noch völlig offen. Die Niederlande und Österreich (in Berlin) im direkten Duell sowie Frankreich gegen die ausgeschiedenen Polen (in Dortmund) liefern sich am Dienstagabend ab 18 Uhr einen Dreikampf um den Gruppensieg. Beide Partien können Sie hier im Live-Ticker verfolgen.

Mit vier Punkten führt die Niederlande (2:1-Tore) die Gruppe vor dem Showdown an, Frankreich (1:0) und Österreich (3:2) folgen mit drei Zählern. Die Niederlande ist bereits sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Ein Sieg über Österreich garantiert den Gruppensieg, falls Frankreich nicht höher oder gar nicht gegen Polen gewinnt. Ein Remis gegen Österreich sichert Platz zwei ab und kann zum Gruppensieg reichen, falls Frankreich gegen Polen verliert oder das gleiche Ergebnis erzielt wie die Niederlande gegen Österreich. Bei einer Niederlage wird es Platz zwei oder drei, je nach Ergebnis von Frankreich.

Das Duell von Frankreich und Polen bei der EM 2024 ist auch eines der Star-Stürmer Kylian Mbappé und Robert Lewandowski. © AFP | ODD ANDERSEN

Frankreich ist ebenfalls sicher weiter. Ein Sieg über Polen garantiert den Gruppensieg, falls dieser höher ausfällt als der niederländische gegen Österreich oder die Niederlande gar nicht gewinnt. Ein Remis gegen Polen sichert Platz zwei ab. Bei einer Niederlage wird es Platz zwei oder drei, je nach Ergebnis der Niederlande.

Für Österreich ist die Rechnung relativ einfach. Mit einem Sieg gegen die Niederlande würde man den Gruppensieg holen, wenn Frankreich nicht gegen Polen gewinnt. Mit einem eigenen Sieg würde man Platz zwei belegen, wenn Frankreich gegen Polen gewinnt. Mit einem Remis bleibt man auf Platz drei und ist für das Achtelfinale qualifiziert. Selbst bei einer Niederlage mit bis zu drei Toren Unterschied wäre man über die besten Gruppendritten sicher weiter, weil Ungarn und Kroatien mit ihrer Ausbeute hinter dem ÖFB-Team bleiben. (mit dpa)

