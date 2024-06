Essen. Deutschland schaut auf die Gruppe C. Am Dienstag entscheidet sich, gegen wen der Gastgeber im Achtelfinale der EM 2024 spielt.

Wäre Niclas Füllkrug nicht gewesen, dann würde Deutschland nun nicht auf die Gruppe C schauen. Der BVB-Stürmer aber köpfte äußerst spät den Ausgleich gegen die Schweiz und sicherte dem Gastgeber so den Gruppensieg. Am Samstag spielt der Deutsche Fußball-Bund daher in Dortmund, Anstoß ist um 21 Uhr. Aber wer wird der Gegner? England? Dänemark? Vielleicht Slowenien? Oder sogar Serbien?

„Wir sind bereit für alle Szenarien, die passieren können“, sagte Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand am Montagabend. Seine Mannschaft spielt an diesem Dienstag (21 Uhr) gegen Serbien. England tritt zeitgleich gegen Slowenien an. Derzeit führt England die Tabelle mit vier Punkten an, dahinter kommen Dänemark (zwei Punkte), Slowenien (zwei Punkte) und Serbien (ein Punkt). Alle vier Nationen können noch auf Rang zwei springen.

EM 2024: Der direkte Vergleich zwischen England und Dänemark endete ohne Sieger

Gewinnt England gegen Slowenien, dann qualifiziert sich die Mannschaft von Trainer Gareth Southgate als Gruppenerster für das Achtelfinale und würde damit nicht auf Deutschland treffen. Sollte England verlieren, dann hätte Serbien plötzlich vier Punkte und würde sich, weil es den direkten Vergleich gewonnen hätte, vor die stolze Fußballnation schieben. Würden Dänemark und Slowenien unentschieden spielen, wäre England Zweiter, das Duell gegen Deutschland würde folgen. Würde eines der beiden Länder ihr Spiel gewinnen, wäre England Dritter.

Sollte England gegen Slowenien unentschieden spielen, dann könnte dies für den Gruppensieg reichen, sollten Dänemark und Serbien auch jeweils nur einen Punkt gewinnen. Ansonsten wird es interessant. Bei einem Sieg von Dänemark, hätten England und Dänemark beide fünf Punkte, der direkte Vergleich endete ohne einen Sieger. Es käme also auf die Tordifferenz an. Sollte Serbien gewinnen, wäre England trotzdem Gruppensieger, denn die Engländer haben das erste EM-Gruppenspiel 1:0 gegen Serbien gewonnen.

Niclas Füllkrug hat Deutschland zum EM-Gruppensieg geköpft. © dpa | Tom Weller

Gegen wen spielt Deutschland im EM-Achtelfinale? Es könnte kompliziert werden

Grundsätzlich gilt: Bei gleicher Punktanzahl zählt als erstes der direkte Vergleich, dann die Tordifferenz, dann die Anzahl geschossener Tore, dann die Fairplay-Wertung und dann die bessere Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikationsspiele für die Endrunde. Kurios: Dänemark und Slowenien sind derzeit punktgleich, sie haben dieselbe Tordifferenz und sogar dieselbe Fair-Play-Wertung, das kann sich aber am letzten Gruppenspieltag noch ändern. Deutschland schaut auf jeden Fall auf den Spieltag dieser Gruppe C.

Gruppe C - die Tabelle Punkte Tore England 4 2:1 Dänemark 2 2:2 Slowenien 2 2:2 Serbien 1 1:2

