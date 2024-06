Hamburg. Nachdem das geplante 250er-Event im Stadtpark abgesagt werden musste, findet im August nun doch ein Damen-Turnier in Hamburg statt.

Noch vor weniger als vier Wochen schien es, als würden die weiblichen Tennisprofis in diesem Jahr einen Bogen um Hamburg machen. Nachdem die Organisatoren um Sandra Reichel das geplante WTA-250er-Event im Stadtpark (10. bis 26. Juli) aus verschiedenen Gründen absagen mussten, und auch keine Alternativ-Location in der Hansestadt gefunden wurde, gab Reichels Agentur MatchMaker die Turnierlizenz für dieses Jahr nach Rumänien ab.

Am Dienstag erfolgte nun die überraschende Wende. Wie die Veranstalter mitteilten, gelang es kurzfristig, sich für dieses Jahr eine WTA-125er-Lizenz zu sichern. Das nun vom 4. bis 10. August geplante Turnier ist damit in der Wertigkeit zwar etwas gesunken, findet dafür aber im Stadion am Rothenbaum statt.

Tennis am Rothenbaum: Vier Hamburgerinnen haben bereits zugesagt

Zugesagt haben in der Weltranglisten-75. Tamara Korpatsch (29), der deutschen Billie-Jean-King-Cup-Spielerin Eva Lys (22), Vorjahresfinalistin Noma Noha Akugue (20) und Toptalent Ella Seidel (19) bereits vier Hamburger Lokalmatadorinnen, die allesamt im Club an der Alster beheimatet sind.

„Ich bin sehr happy, dass wir in diesem Jahr doch noch ein WTA-Turnier in Hamburg realisieren können. Hamburg ist Deutschlands Frauentennishauptstadt – sowohl unsere Hamburger Top-Spielerinnen als auch die Fans haben ein Damenturnier verdient“, sagt Turnierdirektorin Reichel. „Die zweite gute Nachricht ist, dass die WTA für 2025 unser WTA-250er-Turnier bereits im Kalender vorgesehen hat. Im kommenden Jahr wird unser 250er-Event vom 13. bis 20. Juli nach Hamburg zurückkehren.“

Sportsenator Grote freut sich über das neue Turnier

Auch Sportsenator Andy Grote (SPD) war von der Nachricht positiv überrascht. „Ich freue mich über ein hochklassiges WTA-Turnier der Damen am Rothenbaum. Tennis auf Spitzenniveau in Hamburg ist eine absolute Erfolgsgeschichte, die wir fortschreiben und dauerhaft fest in unserem Sportkalender etablieren wollen“, sagte Grote.

Wie die Veranstalter mitteilten, erhalten Ticketkäufer des abgesagten Stadtpark-Turniers Freikarten für das neue 125er-Event, wenn sie ihre Karten für das 250er-Turnier im kommenden Jahr behalten. Über das genaue Vorgehen werde man die Ticketkäufer zeitnah per E-Mail informieren.

Im vergangenen Jahr hatte MatchMaker sowohl das Hamburger ATP- als auch das WTA-Turnier am traditionsreichen Rothenbaum veranstaltet. Der Deutsche Tennis Bund (DTB) vergab dann aber seine Herrenlizenz an die Agentur Tennium, woraufhin das zuvor kombinierte Event auseinanderbrach. Das ATP-Turnier findet vom 13. bis 21. Juli am Rothenbaum statt.