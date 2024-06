Unter anderem Frankfurt. Die schottischen Fußballfans begeistern bei der EM 2024 – und liefern auch den Reportern Momente, die in Erinnerung bleiben.

Die Schotten sind wirklich überall, egal wo ihre Mannschaft gerade spielt. Vor der Partie zwischen Spanien und Italien in Gelsenkirchen etwa lag auf einer Wiese vor der Arena zwischen den vielen feiernden Südeuropäern ein Schotte und schlief. Wie alle Schotten konnte man ihn gut erkennen: blaues Trikot, Kilt (ersatzweise ist bei Schotten auch eine kurze Hose möglich, Hauptsache die Beine sind zu sehen). Und wenn sie nicht gerade schlafen, haben sie in der Hand ein Bier. Klingt wie das Herunterbeten lahmer Klischees, ist aber wirklich so.

An diesem Wochenende stand einer dieser Schotten in Frankfurt vor einem Hotel und unterhielt sich mit einem Schweizer. Schweizer Fußballfans tragen rote Trikots, keinen Kilt, aber auch meistens ein Bier in der Hand – wenn sie es langsam angehen lassen. Während nämlich draußen der Schweizer und der Schotte reden, gehen drinnen schon die ersten Gin Tonics und Moscow Mules über die Theke der Hotelbar, um 11 Uhr vormittags.

Vor der Tür derweil ein Versuch der Völkerverständigung zwischen zwei Menschen mit herausfordernden Dialekten für das ungeübte Ohr, aber irgendwie klappt es. „Wo ist denn euer nächstes Spiel?“, fragt der Schweizer. „In Stuttgart“, lautet die Antwort. „Stuttgart?“, fragt der nun verwirrte Schweizer. „Aber Moment, da sind doch... Häh, nein.. Wo sind wir hier eigentlich?“ Da lacht der Schotte ein kehliges Lachen und reicht wortlos eine Dose Bier herüber.

Liebe Schotten: Bitte bleibt doch noch ein wenig

Ja, die Schotten. Sie sind zweifellos die tollsten unter vielen tollen Fans, die das Land in diesen Tagen bevölkern. Immer fröhlich, immer freundlich, laut und herzlich. Im Netz kursieren zum Beispiel Bilder, wie zwei Schotten mit Regenschirmen einen alten Mann mit Rollator fürsorglich über den Kölner Alter Markt geleiten. Ihre Mannschaft bietet ihnen nicht allzu viele Anlässe zu feiern, also feiern sie sich eben selbst, sie feiern ihre Gastgeber und alles, was ihnen sonst in die Quere kommt – bis auf den deutschen Nahverkehr, aber das ist eine andere Geschichte.

Für ihre Mannschaft ist die EM leider vorbei, aber liebe schottische Fans: Bleibt doch bitte, bis das Turnier rum ist. Ohne euch würde etwas fehlen.