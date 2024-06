Hamburg. Der Hamburger Ex-Box-Weltmeister bereitet seinen Freund Eric Sindermann auf dessen Duell mit Trash-TV-Darsteller Jörg Hansen vor.

Die Gegensätze könnten äußerlich wie innerlich auf den ersten Blick nicht größer erscheinen. Hier Eric Sindermann; breit gebaut, an der Zwei-Meter-Marke kratzend und großflächig beschriftet. Dort Sebastian Formella; 1,77 Meter, drahtiger Weltergewichtler, stets sympathisch lächelnd. Hier wieder der prollige Reality-Schauspieler, großmäulig und stolz darauf; dort „Hafen-Basti“, der es als absoluter Liebling des Hamburger Publikums zum Weltmeister gebracht hat.

Und dennoch stehen Sindermann und Formella an diesem Vormittag gemeinsam in der Trust Gym Sportakademie in Harburg, um zusammen zu trainieren. Der Profi macht den Promi fit für dessen Kampf am 29. Juni im Estrel Hotel Berlin gegen Jörg Hansen, der es als Trash-TV-Größe zu eher unrühmlichem Ruhm gebracht haben soll. Eingebettet ist der Fight in das Comeback des früheren Weltmeisters Marco Huck (39), der Sindermann und Hansen fürs Rahmenprogramm buchte.

Reality-Star Eric Sindermann wird vom Hamburger Box-Weltmeister Sebastian Formella fit gemacht

Das Aufeinandertreffen der Duellanten im Vorwege gehörte zur Kategorie unterste Schublade. Sindermann warf Hansen eine Torte ins Gesicht, hielt ihm eine Massagepistole an den Kopf und rief den 29. Juni gar als dessen Todestag aus. „Wir haben uns nicht gut benommen. Aber die Leute sehen mich sowieso als asozialen Typen an, ich habe kein Problem damit“, sagt Sindermann.

Die Fehde hat eine Vorgeschichte, oder besser gesagt mehrere. Hansen ist inzwischen mit Sindermanns ehemaliger Freundin zusammen, worauf der 35-Jährige mit reichlich Provokationen antwortete. Hansen wiederum bewarf dann Sindermann mit einer Torte, als er eine Fashionshow seines Modelabels „Dr. Sindsen“ hatte.

Sindermann kämpft beim Comeback von Marco Huck gegen Trash-TV-Darsteller Jörg Hansen

Der gebürtige Ostberliner habe seitdem eine posttraumatische Störung: Angst vor Torten. Beim Geburtstag seiner Nichte habe er schreiend das Zimmer verlassen, als der Kuchen serviert wurde. Alles nicht schön. Aber alles Show, und jeder weiß es.

Mehr zum Thema

Was auch den Grund liefert, weswegen sich ein angesehener Sportler und Mensch wie Formella mit einem vermeintlichen Strohkopf wie Sindermann abgibt. „Eric ist ein guter Junge, privat ganz anders als im Fernsehen. Wir haben schon öfters gemeinsame Einheiten eingelegt“, sagt der 37-Jährige. Seit gut vier Jahren kennen sich die beiden und schätzen sich auch.

Sindermann vor Kampf: „Jörg soll richtig leiden“

„Basti ist mein erster Berührungspunkt zum Boxen gewesen und der Grund, weswegen ich damit angefangen habe. Das gibt mir eine sportliche Erfüllung“, sagt Sindermann, der früher eine nicht ganz skandalfreie Handball-Karriere hingelegt hat. „Damals stand ich mir oft selbst im Weg. Heute hilft mir das Boxen, meine Emotionen besser zu kanalisieren, mich zu fokussieren und gesund zu bleiben“, sagt der Vater einer Tochter, der unter anderem bei Promi Big Brother und dem Sommerhaus der Stars mitspielte.

Nun aber soll Hansen sein Spielball werden. Physisch ist Sindermann seinem Rivalen deutlich überlegen, sollte den Kampf gewinnen. „Ich könnte ihn schnell K.o. hauen, will ihn aber richtig leiden lassen. Basti hat mir die Stellen gezeigt, an denen ich ihn bearbeiten kann“, sagt der Berliner.

Formella über seinen Freund: „Er kann sich quälen“

Daher stand im Trust Gym vor allem Technik auf Formellas Lehrplan, Arbeit an den Pratzen und am Schlagpolster. „Da hat er mich überzeugt. Er kann sich quälen, ist aber auch lernfähig. Es bringt Spaß mit ihm“, sagt Formella.

Ob er sich den Spaß – und nichts anderes sind diese Reality-Formate – in Berlin vor Ort anschauen wird, ist noch nicht entschieden. Die Einladung seines Kumpels steht. Formella würde gern, wenn er es zeitlich schafft. Gegensätze können anziehend sein.