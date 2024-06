Hamburg. Am zweiten Gruppenspieltag der EM 2024 trifft Kroatien in Hamburg auf Albanien. Beide Teams sind noch punktlos. Der Live-Ticker.

Zweiter Auftritt für Kroatien bei der EM 2024 - und das Team rund um Altstar Luka Modric (38) steht bereits unter Druck. Den Auftakt verpatzten die Kroaten schließlich, sie

und zeigten keine gute Leistung. Das soll sich ändern, wenn sie am heutigen Mittwoch (15 Uhr) den zweiten Gruppenspieltag gegen Albanien eröffnen. Hier können Sie die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Um die realistischen Hoffnungen auf den Einzug ins Achtelfinale aufrechtzuerhalten, ist ein Sieg am Mittwoch Pflicht für Kroatien. Nicht mehr helfen kann Nicola Vlasic. Der Mittelfeldspieler des FC Turin musste aufgrund einer Muskelverletzung abreisen. Trainer Zlatko Dalic stellte sich nach der Auftaktniederlage vor seine Mannschaft. „Wir waren immer Außenseiter, niemand hat an uns geglaubt und wir haben in sechs Jahren drei Medaillen gewonnen. Wir sind in diesem Zeitraum nach Frankreich das erfolgreichste Team und stärker, als wir gemacht werden“, sagte der Trainer des Vizeweltmeisters von 2018 und WM-Dritten von 2022.

Dalics Einschätzung zum Gegner an diesem Mittwoch: „Albanien ist kein Gegner mit der gleichen Qualität wie Spanien, aber sie verdienen großen Respekt. Wir brauchen Geduld und dürfen nicht den Kopf verlieren. Es wäre natürlich schön, wenn wir das Spiel mit einem schnellen Tor eröffnen.“

Albaniens Nedim Bajrami erzielte im ersten Spiel gegen Italien (1:2) das schnellste Tor der EM-Geschichte. © AFP | ALBERTO PIZZOLI

Kroatien um Altstar Luka Modric (Nummer 10) verpatzte den EM-Start beim 0:3 gegen Spanien. © AFP | GABRIEL BOUYS

Wie das mit so einem schnellen Tor geht, machte Albanien im ersten Spiel vor. Gegen Italien bejubelte „Kuq e zinjtë“ (Rot und Schwarz) bereits nach 22 Sekunden die Führung - es war das schnellste Tor der EM-Geschichte. Die Freude darüber währte allerdings nur kurz. Nach 16 Minuten hatte Italien die Partie gedreht, Albanien verlor mit 1:2.

So ist auch das Team des brasilianischen Trainers Sylvinho auf einen Erfolg angewiesen, um die Chancen aufs Weiterkommen zu wahren. Druck dürften die Albaner jedoch nicht verspüren, als 66. der Weltrangliste sind sie als Außenseiter in die hochkarätig besetzte Gruppe gegangen.