Stuttgart. Zweites Gruppenspiel für Deutschland: Bei der EM 2024 trifft das DFB-Team heute um 18 Uhr in Stuttgart auf Ungarn. Der Live-Ticker.

Bundestrainer Julian Nagelsmann vertraut im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Ungarn seinen Auftakt-Helden. In Stuttgart (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) läuft wie erwartet genau jene Elf bei der EURO-Premiere der pink-lila Auswärtstrikots auf, die am vergangenen Freitag in München 5:1 gegen Schottland gewonnen hatte.

Vor Torhüter Manuel Neuer verteidigen Jonathan Tah und Antonio Rüdiger im Zentrum. Joshua Kimmich rechts und VfB-Profi Maximilian Mittelstädt bei seinem persönlichen „Heimspiel“ links bekleiden die defensiven Außenpositionen. Im Mittelfeld gibt Rückkehrer Toni Kroos den Regisseur. Unterstützt wird er von Robert Andrich, der wie Tah mit einer Gelben Karte vorbelastet ist. Kapitän Ilkay Gündogan ist der Ein-Mann-Lieferdienst für das magische Duo „Wusiala“ mit Florian Wirtz und Jamal Musiala in der Offensive. Kai Havertz agiert im Sturmzentrum.

Deutschland gegen Ungarn: Das Spiel heute im Live-Ticker

Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft mit Deutschland bei der EM 2024 am frühen Mittwochabend (18 Uhr) auf Ungarn.

Deutschland winkt am Mittwoch bereits der Einzug in das Achtelfinale. Um das Weiterkommen heute rechnerisch zu sichern, ist ein Sieg gegen Ungarn Pflicht. Dazu darf Schottland am Abend (21 Uhr) nicht gegen die Schweiz gewinnen. In der Folge stände Deutschland bei sechs Punkten, die Schweiz bei maximal sechs, Schottland maximal bei einem und Ungarn bei null Zählern - eine Konstellation, in der die DFB-Auswahl den zweiten Tabellenplatz vor dem letzten Gruppen-Spieltag sicher hätte.

Im Fokus beim DFB-Gegner Ungarn: Der frühere Leipziger und heutige Liverpool-Profi Dominik Szoboszlai.

Zum Start in das Turnier zeigte Deutschland einen dominanten Auftritt, besiegte die schwachen und lange Zeit in Unterzahl agierenden Schotten mit 5:1. Am Mittwoch soll nachgelegt werden: „Wir wissen, es ist kein einmaliger Auftritt gegen Schottland. Es ist schon ein Projekt, das wir haben bei der EM. Und da bringt es uns nichts, nur das Eröffnungsspiel zu gewinnen und danach die Handbremse reinzuhacken“, betonte Nagelsmann im Vorfeld. „Es ist schon wichtig, weiter Gas zu geben.“

Allerdings ist damit zu rechnen, dass Ungarn dem EM-Gastgeber das Leben schwerer machen wird. „Ungarn wird eine ganz andere Nummer“, warnte Torhüter Manuel Neuer. „Wir sind mit den Füßen auf dem Boden.“ Zumal die Mannschaft um Mittelfeld-Star Dominik Szoboszlai (FC Liverpool) gegen Deutschland bereits unter Druck steht. Das erste Spiel ging mit 1:3 gegen die Schweiz verloren. In der jüngeren Vergangenheit entwickelte sich der Gegner aus dem WM-Finale von 1954 gar zu einer Art Angstgegner aus deutscher Sicht.

Deutschland - Ungarn: Nagelsmann plant keine Startelf-Änderungen

Als wahrscheinlich gilt, dass Nagelsmann an der Startelf aus dem Schottland-Spiel festhält. „Wir haben die Rollen verteilt. Wir haben auch klar gesagt, dass die Leistung stimmen muss. Die stimmte bei allen elf Spielern von Beginn an. Aber auch eben bei allen, die eingewechselt wurden. Sprich, auch die haben ihre Rollen und ihre Jobs gut erfüllt. Darum gibt es jetzt keinen Grund, etwas zu ändern.“

Das würde bedeuten, dass Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt, Andrich, Kroos, Musiala, Gündogan, Wirtz und Havertz von Beginn an auflaufen. Bei Ungarn stehen neben dem früheren Leipziger Szoboszlai mit Peter Gulasci, Willi Orban (beide RB Leipzig), Attila Szalai (SC Freiburg), Marton Dardai (Hertha BSC), Andras Schäfer (Union Berlin) fünf Spieler im Kader, die aktuell in Deutschland spielen.