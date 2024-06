Hamburg. Das vorläufige Teilnehmerfeld ist für viele Fans eine kleine Enttäuschung. Zverev und Holger Rune standen bereits zuvor fest.

Enric Molina Mur gab sich Mühe, das Teilnehmerfeld des diesjährigen Herren-Tennisturniers am Hamburger Rothenbaum (13. bis 21. Juli) zu loben. „Wir freuen uns, dass viele internationale Top-Spieler in diesem Jahr dabei sind. Darüber hinaus ist es für die Zuschauer in Hamburg sicher attraktiv, dass auch deutsche Spieler am Rothenbaum aufschlagen werden und die Fans ihre Lieblinge, die sie schon länger verfolgen, anfeuern können“, sagte der neue Turnierdirektor des Traditionsturniers am Dienstag.

Tennis: Rothenbaum-Turnier in Hamburg mit nur einem Top-10-Spieler

Tatsächlich ist das vorläufige Aufgebot für viele Hamburger Tennisfans aber eine kleine Enttäuschung. Neben dem Hamburger Alexander Zverev (27/Weltranglisten-Nr. 4), dessen Teilnahme bereits seit rund einem halben Jahr feststeht, stehen keine weiteren Top-10-Spieler im Teilnehmerfeld. Nach Zverev folgen der ebenfalls bereits bekannte Däne Holger Rune (21/Nr. 15), die Argentinier Sebastian Baez (23/Nr. 19) und Francisco Cerundolo (25/Nr. 26), der 2022er-Sieger Lorenzo Musetti (22/Nr. 30) aus Italien und der Spanier Davidovich Fokina (25/Nr. 33).

Top-Stars wie der Italiener Jannik Sinner (22/Nr. 2), der Norweger Casper Ruud (25/Nr. 6) und der Spanier Rafael Nadal (38/Nr. 264) spielen gleichzeitig beim Turnier in Bastad (Schweden), das im Vergleich zum 500er-Turnier in Hamburg nur ein 250er-Event ist. Der neue Rothenbaum-Veranstalter Tennium hatte darauf gehofft, dass mehr Topstars das Turnier an der Hallerstraße nutzen würden, um sich auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) vorzubereiten.

Abgesehen von Zverev steht in Dominik Koepfer (30) erst ein weiterer deutscher Profi für das Turnier in Hamburg fest. Der Weltranglisten-70. erhält eine Wildcard für das Turnier. Für die Doppelkonkurrenz stehen bereits seit mehreren Wochen Kevin Krawietz und Tim Pütz als Teilnehmer fest.