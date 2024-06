Frankfurt. In Frankfurt starten heute Belgien und die Slowakei in die EM 2024. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Das Spiel im Live-Ticker

Die Roten Teufel (Diables Rouges) gegen die Falken (Sokoli): Belgien trifft zum EM-Auftakt auf Slowenien. Um 18 Uhr (ZDF/MagentaTV) erfolgt der Anpfiff in Frankfurt. Der belgische Fußball-Topstar Kevin De Bruyne gibt nicht viel auf Statistiken. Dass Belgien, lange Spitzenreiter der FIFA-Weltrangliste, als Nummer drei des Rankings in die Endrunde geht, spiele „in einem Turnier gar keine Rolle“.

Der Star von Englands Meister Manchester City erläuterte: „Diese Rankings sagen nicht so viel darüber aus, was in einem Team vor sich geht.“ Zudem stünden in Belgiens Mannschaft viele Spieler, „die ihr erstes Turnier bestreiten. Sie wollen ihre Qualität der Welt zeigen.“

Belgien gegen die Slowakei – die Partie im Live-Ticker

Kapitän De Bruyne (32), in der Bundesliga einst bei Werder Bremen und beim VfL Wolfsburg unter Vertrag, hatte wegen einer Verletzung weite Teile der Saison verpasst. Er sieht sich selbst wieder „auf einem guten Niveau“, auch Belgiens Nationaltrainer Domenico Tedesco setzt auf den Spielmacher. Er habe „keine Zweifel“ an De Bruyne, einem der letzten Verbliebenen von Belgiens ungekrönter „goldener Generation“.

Als Außenseiter geht die Slowakei in das Duell. Wie auch in das gesamte Turnier. Trainer Francesco Calzona setzt vor allem auf die Defensive: Bei 16 Spielen unter ihm, kassierte die Mannschaft nur 16 Gegentore. Sechsmal spielte sie zu Null. Als Gruppenzweiter hinter Portugal sicherten die „Sokoli“ die EM-Qualifikation. Die insgesamt dritte nach 2016 und 2021. (mit sid)