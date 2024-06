Stuttgart. Slowenien und Dänemark eröffnen heute in Stuttgart die Gruppe C. Underdog Slowenien liegt zur Halbzeit mit 0:1 zurück.

Bereits in der EM-Qualifikation trafen Slowenien und Dänemark aufeinander, nun eröffnen die beiden Mannschaften auch die Gruppe C beim Turnier. Zuletzt gingen die Dänen als Sieger vom Feld, holten sich einen 2:1-Sieg. Zuvor trennte man sich unentschieden. Zur Partie in der MHP Arena (18 Uhr/ZDF und Magenta) werden 55.000 Zuschauer erwartet. 30.000 weitere zum Public Viewing auf dem Schlosspark.

Underdog Slowenien will seine zweite EM-Teilnahme genießen - und überraschen. „Du spielst nicht alle Jahre bei so einem Turnier. Wir haben unser Ziel bereits erreicht, indem wir hier sind. Aber das ist noch nicht das Ende“, sagte Mittelfeldspieler Timi Max Elsnik: „Jeder sportliche Erfolg ist wichtig für das Land.“

Zahlreiche Fans von Dänemark feiern im Stuttgarter Stadtgarten schon vor dem Anpfiff gemeinsam. © dpa | Christoph Schmidt

Slowenien gegen Dänemark: Das Spiel heute im Live-Ticker

Die Euphorie in Slowenien mit seinen wenig mehr als zwei Millionen Einwohnern ist groß, Nationaltrainer Matjaz Kek erwartet bis zu 20.000 Landsleute in Stuttgart gegen Dänemark, das „eines der zehn besten Nationalteams in Europa sei“ und dementsprechend „klarer Favorit“. Aber: „Favoriten sind dazu da, geschlagen zu werden“, betonte der 62 Jahre alte Trainer.

Mit dieser Startelf gehen Slowenen in die Partie: Oblak - Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza - Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar - Sporar, Sesko.

Polen schickt diese erste Elf ins Rennen: Schmeichel - Christensen, Andersen, Verstergaard - Bah, Hjulmand, Höjbjerg, Kristiansen - Eriksen - Wind, Höjlund.