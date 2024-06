Dortmund. Der Albaner Nadiem Bajrami hat EM-Geschichte geschrieben. Gegen Italien erzielte er das schnellste Tor einer EM-Endrunde.

Was war das bitte für ein Start in das EM-Turnier 2024 in Deutschland für Albanien? Nach etwas mehr als 22 Sekunden flippten die Anhänger vom Balkanstaat in Dortmund das erste Mal kollektiv aus, weil Nediem Bajrami Geschichte schrieb. Dem Zehner der Albaner erzielte das früheste Tor der EM-Geschichte und brachte Albanien damit unverhofft gegen Italien in Führung.