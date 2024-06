Essen. 5:1 für Deutschland im ersten EM-Spiel, ein erster Schland-Moment für das Nagelsmann-Team. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast.

Es hat ja nicht lange gedauert, und schon hallte ein „Oh, wie ist das schön“ durch die Münchener Arena: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist optimal in die Heim-EM gestartet, der 5:1-Sieg war sowohl für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann als auch für die Fans bundesweit eine Erlösung. Ein Spiel, über das wir natürlich auch in unserer neuen Folge des EM-Podcasts „EM Inside“ sprechen.

EM 2024: „Rund um die Nationalmannschaft ist es mal wieder cool“

Auftaktparty gegen Schottland - die Euphorie ist da! weitere Videos

„Eine für Länderspiele sehr, sehr gute Stimmung“, hat Christian Woop am Freitagabend im Stadion ausgemacht. „Es gab so ein befreiendes Gefühl, dass es rund um die Nationalmannschaft mal wieder cool ist. Nach dem 1:0 ging es rund.“ Der DFB-Reporter der Funke Mediengruppe hat allerdings auch in Gesprächen mit den Nationalspielern im Anschluss vorsichtigere Töne vernommen. Ob von 4:0-Torschütze Niclas Füllkrug oder von Thomas Müller, den er als Mahner vernommen hat: „Gefühlsduselei ist eine Sache“, so Woop, „wichtig sind erstmal drei Punkte. Die Herangehensweise an das Turnier scheint zu wuppen.“

Allerdings: Rein sportlich darf der EM-Auftakt jetzt auch nicht überbewertet werden, sagt Andreas Berten, stellvertretender Funke-Sportchef, auf Nachfrage von Moderator Nils Halberscheidt: „Streng genommen interessiert es doch heute schon wieder nur einen toten Sheriff, wie die Schotten gestern gespielt haben, weil es abgesehen von drei Punkten in der Tabelle nicht mehr viel Aussagekraft für die kommenden Spiele haben wird.“

Auch interessant

Wusiala oder Wusialertz? DFB-Offensive begeistert Nagelsmann Von Christian Woop und Henrik Jacobs

EM 2024: Welchen Fehler der Schotten die Gegner nicht wiederholen dürfen

Alle drei Gesprächspartner zeigten sich verwundert vom zaghaften Abwehrverhalten der Bravehearts und schließen daraus für die nächste Vorrundenpartie am Mittwoch gegen Ungarn: „Die nächsten Gegner werden und müssen ganz anders auftreten“, so Andreas Berten, „denn wenn sie die gleichen Fehler wie die Schotten machen und Deutschland so spielen lassen, werden auch die – ich will jetzt nicht sagen: ihr Fiasko erleben – nicht als Sieger vom Platz gehen.“

In Stuttgart wird sich gegen die Ungarn dann schon zeigen, inwieweit sich die Euphorie außerhalb der DFB-Blase und der Realitätssinn rund um das Nagelsmann-Team vereinbaren lassen. „Es ist nicht nur das, was sich auf dem Rasen abspielt, sondern im Stadion, in den Fanzonen und den Wohnzimmern: Die Mannschaft braucht diese Euphorie, um sportlich durch dieses Turnier getragen zu werden, um das Gefühl der Unterstützung zu haben. Da sollte man jetzt keine Bremse einbauen“, sagt Andreas Berten, wobei klar sein dürfte, dass Nagelsmann und Co. schon genau wissen, wie sie ihre Spieler auf die kommende Aufgabe vorbereiten sollen.

Auch interessant

EM 2024: Warum es kein neues Sommermärchen geben wird Von Andreas Berten

EM 2024: DFB-Reporter traut Emre Can noch größere Rolle zu

Beim Gespräch darüber, was schon alles gut funktioniert hat, welche Rollen die DFB-Flügelflitzer Florian Wirtz und Jamal Musiala bei dem EM-Turnier spielen können, wurde auch die tolle Geschichte von Emre Can hervorgehoben: Der Kapitän von Borussia Dortmund war für den verletzten Münchener Aleksandar Pavlovic nachnominiert worden, aus dem Urlaub angereist und hatte nach seiner Einwechslung elegant zum 5:1-Endstand getroffen. „Nach gestern kann ich mir vorstellen, dass er doch die ein oder andere Minute mehr sammeln wird“, sagt Christian Woop. „Robert Andrich hat früh die Gelbe Karte gesehen, sein Spielstil ist es, auch mal verwarnt zu werden. Und nach zwei Gelben bist du gesperrt. Je nachdem, wer dann der Gegner ist, kann so ein zweikampfstarker Spieler wie Emre Can dem Spiel etwas anderes geben als Pascal Groß, der für Kroos und für Andrich der erste Ersatz ist.“

Das alles und was das DFB-Team gegen die Ungarn erwarten wird, hat Moderator Nils Halberscheidt mit Christian Woop und Andreas Berten besprochen – und das gibt es hier zu hören. Sie können den Podcast „fußball inside“ direkt hier im Player im Artikel hören oder kostenlos in Ihrer Streaming-App auf dem Smartphone folgen, zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts und Google Podcasts. Einfach „fußball inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen. Haben Sie Fragen, Themenwünsche und Anregungen zum Podcast? Schreiben Sie uns gerne eine Mail an hallo@fussball-inside.com oder schicken uns eine Sprachnachricht per Whatsapp: 01523 1040572.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft