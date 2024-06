München. Die deutsche Nationalmannschaft feiert einen Auftaktsieg nach Maß - und Ilkay Gündogan glänzt. Danach bekam er viel Lob.

Er zog auf, er spielte entscheidende Pässe, er wurde umgeholzt - und trotzdem glänzte er bis zum Ende des Spiels: Ilkay Gündogan strafte seine Kritiker mit einer starken Leistung beim 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland Lügen und bekam dafür nach Spielende eine Menge Lob. „Er war an allen gefährlichen Situationen beteiligt“, sagte ZDF-Experte Per Mertesacker. „Er ist die Balance, der manchmal auch aus dem Weg geht, damit andere glänzen“, so der ehemalige Innenverteidiger der Nationalmannschaft.

Dabei musste Gündogan noch nach den Testspielen gegen die Ukraine (0:0) und Griechenland (2:1) eine Menge Kritik einstecken. Der Kapitän wäre nicht in EM-Form, hätte seinen Stammplatz unter Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht verdient, hieß es immer wieder. Aber der König der Halbräume trumpfte am Freitagabend gegen Schottland auf. Das 2:0 leitete er ein, immer wieder war er an gefährlichen Situationen beteiligt.

Ilkay Gündogan gibt Entwarnung nach fiesem Tritt

„Das war ein gutes Spiel und ich bin froh, dass ich dazu beitragen konnte. Es ist schön, dass ich der Bessermacher sein konnte und durfte“, sagte Gündogan selbst nach dem Spiel im Interview. Lob gab es auch von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der sich über die Leistung seines Kapitäns freute und sich sicher auch bestätigt in seiner Wahl fühlte.

Wurde hart getroffen: Ilkay Gündogan musste nach einem Tritt von Ryan Porteous behandelt werden. © dpa | Federico Gambarini

Dass Gündogan im Spiel immer und überall auftauchte und selbst im Strafraum stets gefährlich war, verdeutlichte auch eine Situation in der 42. Minute. Jamals Musiala dribbelt sich durchs Mittelfeld und Gündogan verlagerte auf Joshua Kimmich. Nach einem Abschluss sprang der Ball vor Gündogan auf und Schottlands Verteidiger Ryan Porteous sprang dem 33-Jährigen in die Knochen, holzte ihn kräftig um und flog nach Videobeweis dafür vom Platz. Für Deutschland gab es Strafstoß, den Kai Havertz zum zwischenzeitlichen 3:0 verwandelte.

DFB-Kapitän Ilkay Gündogan nach 5:1-Sieg bandagiert

Gündogan musste nach dieser Szene länger behandelt werden, doch der Mittelfeldspieler gab nach der Partie Entwarnung. „Die Bänder sind stabil. Ich hatte schon Schlimmeres“, sagte er trotz eines dicken Verbands um Bein und Knöchel.