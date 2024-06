Hamburg. Bundestrainer Valentin Altenburg hat seinen Kader benannt. Sieben Spielerinnen aus Hamburg sind dabei, vier vom Club an der Alster.

Der Hamburger Damen-HockeybundestrainerValentin Altenburg (42) hat im Anschluss an die Pro-League-Spiele in London sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) bekannt gegeben. In dem 16-köpfigen Kader stehen sieben Spielerinnen aus Hamburger Vereinen, eine weitere Hamburgerin ist auf Abruf dabei.

Hockey: Vier Spielerinnen vom Club an der Alster

Der Club an der Alster stellt dabei mit Kira Horn (29), Anne Schröder (29), Viktoria Huse (28) und Felicia Wiedermann (22) vier Spielerinnen. Vom Uhlenhorster HC kommen Amelie Wortmann (27) und Lena Micheel (26). Jette Fleschütz (21) ist beim Großflottbeker THGC aktiv.

Emma Davidsmeyer (25) wurde auf Abruf nominiert, sie wird mit nach Paris reisen, kann aber nur bei einer Verletzung nachnominiert werden. Hanna Granitzki (26/Club an der Alster) schaffte die Nominierung nach einem langwierigen Muskelfaserriss nicht.

Altenburg hatte seinen Spielerinnen in London persönlich seine Entscheidung mitgeteilt. „Sie sind eine Mannschaft geworden, die immer häufiger miteinander gewinnt. Die miteinander lacht und trauert, die füreinander da ist und die sich in wichtigen Momenten wie einer Nominierung in die Augen schaut“, sagte Altenburg.

Anne Schröder zum dritten Mal bei Olympia

Insgesamt sind 15 Spielerinnen im Kader, die bereits bei der Heim-EM 2023 dabei waren und die Bronzemedaille geholt haben. „Wir sind als Mannschaft so sehr zusammengewachsen, dass sich dieser natürliche Schritt der Nominierung extrem hart anfühlt“, sagt Kapitänin Nike Lorenz (Köln), „wir werden in Paris bereit sein werden, an neue Grenzen zu gehen.“

Mit Nike Lorenz (27), Selin Oruz (27/Düsseldorf), Anne Schröder und Charlotte Stapenhorst (28/Berlin) gehen vier DHB-Damen an den Start, die bereits das dritte Mal bei den Sommerspielen dabei sind. Die vier Spielerinnen waren Teil der Mannschaft in Rio 2016, als sich die Hockey-Damen die Bronzemedaille sichern konnten.

Mehr zum Thema

Jette Fleschütz, Kira Horn, Viktoria Huse, Lena Micheel und Amelie Wortmann waren bereits bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio aufgelaufen. Für Felicia Wiedermann sind es die ersten Sommerspiele.

„Diese Mannschaft wird erfolgshungrig nach Paris fahren“, sagte Altenburg. Das Team ist eingespielt und kann an guten Tagen jeder Mannschaft gefährlich werden. Deutschland trifft in Gruppe A auf Topfavorit Niederlande, Belgien, Japan, China und Frankreich.