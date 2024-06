Hamburg. Der SC Victoria leidet beim geplanten Bau einer Hockeyhalle unter immer neuen Forderungen, Bezirkspolitiker kritisieren das Vorgehen.

„Wir brauchen Bürokratien, um unsere Probleme zu lösen. Aber wenn wir sie erst haben, hindern sie uns, das zu tun, wofür wir sie brauchen.“ Das stellte einst der deutsch-britische Soziologe und Politiker Ralf Dahrendorf fest. Und genau das fühlen sie in diesen Wochen in der Hockey-Abteilung des SC Victoria.

Ihr ambitioniertes Projekt zur Überdachung eines Teil des Kunstrasenplatzes am Lokstedter Steindamm (das Abendblatt berichtete) wird seit Monaten in den Verwaltungsmühlen des Bezirks Eimsbüttel zermahlen, verzögert, aufgehalten. „Es fällt uns zunehmend schwer, das unseren Mitgliedern noch zu erklären“, sagt Cheftrainer Stefan Bergmann.

Hockey: Bezirkspolitik unterstützt die Pläne

Am 23. August 2023 hat der Verein einen Bauantrag für die Traglufthalle gestellt, durch die im Winter ein Viertel des Hockeyfeldes für Training genutzt werden könnte. Ein sehr sinnvolles Vorhaben, vor allem vor dem Hintergrund zu weniger Sporthallenzeiten in der Stadt. Eine Sportart wie Hockey, die im Sommer draußen betrieben wird, leidet da besonders drunter.

Die Bezirkspolitiker haben diese Idee deshalb auch gerne unterstützt und mit einer breiten Mehrheit auch eine finanzielle Förderung beschlossen. Das in Hamburg noch einmalige Projekt ermöglicht eine bessere Flächennutzung eben auch im Winter und könnte damit Pilotcharakter haben.

Tragflufthalle sollte 577.000 Euro kosten

177.000 Euro werden auch deshalb als Fördermittel der Bezirke Eimsbüttel und Hamburg-Nord bereitgestellt, auch der Hamburger Sportbund beteiligt sich mit 40.000 Euro. Insgesamt waren die Baukosten mit 577.000 Euro kalkuliert, der Rest soll über ein Darlehen beim Hamburger Hockeyverband, einen Kredit sowie durch die Umlage in der Abteilung bezahlt werden.

„Wir müssen leider davon ausgehen, dass die Kosten mittlerweile gestiegen sind“, sagt Bergmann, „so wie ja alles teurer geworden ist.“

Die Idee zu dieser Halle wurde in der rund 600 Mitglieder starken Abteilung bereits während der Pandemie geboren. Damals wurde noch mit einer Gasheizung geplant. Dies wurde nach dem russischen Überfall auf die Ukraine in eine Wärmepumpe geändert. Im Juli 2023 hat der SC Victoria dann im Bezirk um einen ersten Termin gebeten, um die Einreichung des Bauantrages persönlich zu besprechen.

Immer neue Forderungen verzögern Bau

Das wurde abgelehnt. Man möge doch die Unterlagen in acht Kopien in Papierform einreichen. Angenommen wurde dann im August doch nur eine Kopie – „uns sind dadurch Kosten von 600 Euro entstanden“, sagt Bergmann. Das ist noch zu verkraften, war aber wohl schon ein Zeichen dafür, was noch kommen würde.

In einem Verlaufsprotokoll, das dem Abendblatt vorliegt, hat Victorias ehrenamtlicher Architekt Bernd Muley die Kontakte mit dem Bezirksamt aufgeschrieben. Das liest sich wie eine Chronologie des absurden Schreckens. Eine Abfolge von Nachforderungen, Verzögerungen, Unerreichbarkeiten von Sachbearbeitern, wieder neuen Forderungen, der Hinweis, dass der Oberbaudirektor eingeschaltet wurde, Frage nach weiteren Gutachten zu Lärm, Umwelt und Bodenlasten, die Bitte um einen Grundriss für die Wärmepumpe – Grundriss? Wärmepumpe?

Bezirkspolitiker kritisieren das Vorgehen

Auch ein Brandschutzgutachten für den Hallenboden, der unter der „Blase“ im Winter verlegt werden soll, wurde gewünscht. „Das ist genau der Boden, auf dem im Herbst 2022 die Halleneuropameisterschaft in er Sporthalle Hamburg gespielt wurde, den haben wir gekauft“, erzählt Bergmann, „da waren tausende Zuschauer, da war kein Brandschutzgutachten notwendig.“

Bernd Hoffmann, der sportpolitische Sprecher der CDU in Eimsbüttel kritisiert das Vorgehen der Beamten: „In dem bisherigen Verfahren sehe ich große Mängel, wenn nicht gar Schikanen.“ Die erneuten Forderungen der Bauprüfabteilung Eimsbüttel seien, „wie ein Schlag ins Gesicht der ehrenamtlich Tätigen beim SC Victoria.“

Das Bezirksamt weist auf Abendblatt-Anfrage diese Vorwürfe zurück. „Bei allem grundsätzlichen Verständnis und dem Wunsch nach einer schnellen Baugenehmigung – wir müssen nun einmal nach geltendem Recht prüfen und können erst dann genehmigen, wenn Unterlagen vollständig eingereicht sind“, erklärte Sprecher Kay Becker. Den Vorwurf der „Schikane“ wolle er entschieden zurückweisen. „Das ist schlicht falsch und eine Unverschämtheit.“

Neben Hoffmann kritisiert jedoch auch Jan Koriath von den Grünen in Eimsbüttel das Vorgehen der Behörde: „Natürlich ist es gut, dass jede zuständige Stelle unabhängig den Bauantrag prüft, aber eine Dauer von fast einem Jahr ist nicht verhältnismäßig. Für den Verein besteht die akute Gefahr, dass die Traglufthalle in der kommenden Wintersaison nicht genutzt werden kann.“