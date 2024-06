Essen. Am 14. Juni beginnt die Fußball-EM in Deutschland. Wir informieren Sie schon vor Turnierbeginn über alles Wichtige in diesem Live-Blog.

Zum zweiten Mal in der Historie ist Deutschland Ausrichter einer Fußball-Europameisterschaft. An der Heim-EM 1988 nahmen lediglich acht Mannschaften teil, mittlerweile sind es 24, die vom 14. Juni bis 14. Juli in zehn Stadien insgesamt 51 Spiele austragen. Der Fußball-Sommer wird sicherlich ein besonderer, aber wird er aus deutscher Sicht auch ein erfolgreicher?

Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann trifft in der Gruppe A auf Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das Ziel der DFB-Auswahl ist schon klar: Sie will im eigenen Land Europameister werden. Welche Neuigkeiten gibt es zum DFB-Team? Wie ist die Lage bei den anderen Mannschaften? Und was passiert ansonsten rund ums Turnier? In unserem Live-Blog wollen wir vor, während und auch unmittelbar nach der EM alles Wichtige festhalten.

DFB-Team: Die aktuellsten News zur deutschen Nationalmannschaft

Kreuzbandriss: Bundesliga-Profi Ozan Kabak verpasst die EM

5. Juni, 13.19 Uhr: Der türkische Nationalspieler Ozan Kabak von der TSG 1899 Hoffenheim hat sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen und fällt für die EM in Deutschland aus. Dies teilten der türkische Fußball-Verband und der nordbadische Bundesligist am Mittwoch mit. Der 24 Jahre alte Kabak hatte sich die schwere Verletzung im Vorbereitungsspiel in Bologna gegen Italien (0:0) zugezogen und wird mehrere Monate fehlen. „Das ist eine unglaublich bittere Nachricht und eine persönliche Tragödie für Ozan“, sagte Hoffenheims Sportvorstand Alexander Rosen. „Er hatte sich durch konstant starke Leistungen bei uns im Verein in der vergangenen Saison auch in der türkischen Nationalmannschaft einen festen Platz in der Innenverteidigung erkämpft und hatte nun den großen Traum, mit seinem Heimatland eine EM in seiner Wahlheimat zu spielen.“

Umfrage zur EM: Große Sorge vor Terroranschlägen

5. Juni, 8.18 Uhr: Fast jeder Zweite hat mit Blick auf die Sicherheit rund um die Heim-EM Bedenken. Das geht aus einer Online-Umfrage hervor, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov in Kooperation mit dem Sinus-Institut veröffentlichte. Demnach gaben insgesamt 47 Prozent der Befragten an, voll und ganz beziehungsweise eher besorgt zu sein, dass es im Rahmen der EM zu Terroranschlägen kommen könnte. 37 Prozent waren eher nicht beziehungsweise überhaupt nicht besorgt, 16 Prozent machten keine Angabe oder hatten keine Meinung dazu.

Auf das Turnier im eigenen Land (14. Juni bis 14. Juli) freuen sich laut der Umfrage derweil 32 Prozent. Die meisten gaben jedoch an, der EM hierzulande gleichgültig gegenüberzustehen (46 Prozent). Elf Prozent lehnen das Turnier sogar ab, ebenfalls elf Prozent machten keine Angabe oder hatten Keine Meinung dazu. An den Titelgewinn der deutschen Nationalmannschaft glauben 21 Prozent der Befragten .Laut YouGov nahmen an der Online-Umfrage zwischen dem 18. und 25. April 2.065 Menschen teil. Die gewichteten Ergebnisse seien repräsentativ für die deutsche Bevölkerung im Alter von 18 bis 75 Jahren.

Leroy Sané meldet sich fit für EM-Generalprobe

5. Juni, 8.03 Uhr: Leroy Sané ist bereit für die EM-Generalprobe der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Griechenland. Nach seinen langwierigen Schambeinproblemen ist Sane auf dem Weg der Besserung. „Es geht bergauf. Mir geht es sehr gut. Wir haben es mit den Physios und den Ärzten gut im Griff“, sagte Sane dem SID am DFB-Medientag in Herzogenaurach. Unter Julian Nagelsmann hat Sane aufgrund seiner Sperre nach einer Roten Karte im Spiel in Österreich im November noch kein Länderspiel bestritten. Der Bundestrainer gab ihm für das Spiel am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach aber eine Einsatzgarantie.

Leroy Sané, hier mit Brajan Gruda, hat seine Schambeinprobleme überwunden und seine Sperre abgesessen. © Getty Images | Alexander Hassenstein

DFB-Rückkehr: Kroos-Entscheidung überraschte Schweinsteiger

5. Juni, 7.29 Uhr: Bastian Schweinsteiger, Fußball-Weltmeister von 2014, sieht die Heim-EM als besondere Gelegenheit für DFB-Rückkehrer Toni Kroos auf dessen Abschiedstour. „Er hat die Chance, es allen zu zeigen, denn es ist schon der Fall, dass wir in Deutschland den Toni nicht immer wertgeschätzt haben oder er ein bisschen zu kurz kam. Das gibt dir als Spieler natürlich die Motivation, es allen zu beweisen“, sagte der 39-Jährige der Sport Bild.

Kroos war im Frühjahr in die Nationalmannschaft zurückgekehrt, nach dem Turnier wird der 34-Jährige seine Karriere beenden. „Die Rückkehr ist für mich total verständlich, obwohl ich nicht gedacht hätte, dass er es macht“, so Schweinsteiger, der vor zehn Jahren gemeinsam mit Kroos in Brasilien den WM-Titel gewonnen hatte. Auf Klubebene hatte sich Kroos am vergangenen Samstag mit dem Gewinn seines sechsten Champions-League-Titels im Finale gegen Borussia Dortmund von Real Madrid verabschiedet.

DFB-Gegner Schweiz siegt deutlich gegen Estland

4. Juni, 22.41 Uhr: Deutschlands letzter EM-Vorrundengegner Schweiz hat sich anderthalb Wochen vor Turnierbeginn in guter Form präsentiert. Das Team von Trainer Murat Yakin siegte am Dienstagabend in Luzern dank einer Leistungssteigerung nach der Pause 4:0 (1:0) gegen Estland. Die früheren Bundesliga-Profis Steven Zuber (20. Minute) und Xherdan Shaqiri (70./Foulelfmeter) sowie Zeki Amdouni (47.) und Mönchengladbachs Nico Elvedi (64.) trafen für das Heimteam.

DFB-Ersatzmann ter Stegen: Kein Gedanke an Rücktritt

4. Juni, 21.24 Uhr: Marc-André ter Stegen hat die erneute Degradierung zur Nummer zwei bei der Heim-EM schwer getroffen. „Es ist keine angenehme Situation. Aber der Trainer hat die Entscheidung getroffen, die akzeptiere ich, auch wenn ich nicht der gleichen Meinung bin“, sagte der Torwart des FC Barcelona im DFB-Teamquartier. An einen Rücktritt aus der DFB-Elf habe er aber auch nach der Entscheidung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für Manuel Neuer als EM-Stammtorwart nie gedacht. „Ich habe es zum Bundestrainer gesagt, das eine ist das Sportliche, das andere ist das Menschliche. Ich möchte, dass sich alle auf mich verlassen können“, sagte der 32-Jährige. „Für mich selber ist es enttäuschend, sehr enttäuschend. Aber am Ende des Tages hast du eine Verantwortung der Gruppe gegenüber. Ich werde helfen, wo ich kann“, versicherte der Schlussmann.

Champions-League-Sieger da: DFB-Team komplett

4. Juni, 19.43 Uhr: Julian Nagelsmann kann bei der EM-Generalprobe am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Mönchengladbach gegen Griechenland aus dem Vollen schöpfen. Der Bundestrainer begrüßte bis Dienstagnachmittag auch die Champions-League-Sieger Toni Kroos und Antonio Rüdiger sowie Finalist Nico Schlotterbeck im Teamquartier in Herzogenaurach. Kroos und Rüdiger wurden von ihren Kollegen mit Applaus empfangen.

Champions-League-Sieger: Toni Kroos (links) und Antonio Rüdiger von Real Madrid. © dpa | Tom Weller

Französisches Nationalteam zeigt sich Fans in Paderborn

4. Juni, 19.15 Uhr: Fußballfans in Paderborn können den französischen Superstars um Kylian Mbappé kurz vor dem EM-Start bei einem Training zuschauen. Das Team von Nationaltrainer Didier Deschamps zeigt sich am 13. Juni im Stadion des Zweitligisten SC Paderborn für eine öffentliche Einheit. Die Eintrittskarten dafür sind kostenlos, werden allerdings nur an Menschen vergeben, die bereits im Online-Ticketshop der Ostwestfalen registriert sind.

DFB-Team: Lesenswerte Stücke zur Nationalmannschaft