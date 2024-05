Hamburg. Die Hamburger Triathlon-Großveranstaltung hat ihre Radstrecke geändert. Am Sonntag kommt es in Allermöhe wohl trotzdem zu Problemen.

Die Bilder des 4. Juni 2023 sind auch knapp ein Jahr danach noch präsent. Am Spadenländer Hauptdeich lagen an jenem hochsommerlichen Tag weit verstreut Materialien wie Trinkflaschen, ein verbogener Fahrradreifen, ein Fahrradsattel sowie ein schwarzes Motorrad. Die Kräfte, die beim Frontalzusammenstoß eines Kameramotorrads und eines britischen Ironman-Triathleten herrschten, waren nur zu erahnen. Sie genügten aber, um dem 70 Jahre alten Motorradfahrer das Leben zu nehmen und den 28 Jahre alten Briten so schwer zu verletzen, dass ihn nur ein Hubschraubertransport samt Not-Operation retten konnte.

Es war ein schwarzer Sonntag in der Geschichte des Ironman, eine der beliebtesten Hamburger Sport-Großveranstaltung. Seit 2017 findet das Event der Triathlon-Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 km Laufen) in der Hansestadt fest, insbesondere die Innenstadt wird dabei zu einer großen Partyzone. Auch weil der Veranstalter, die Ironman Germany GmbH, im vergangenen Jahr das gewohnte Partyprogramm trotz des tödlichen Unfalls durchzog und im Zielbereich nur eine kurze Durchsage veranlasste, gab es damals scharfe Kritik.

Ironman Hamburg: Streckenführung birgt erneut Probleme

An diesem Sonntag (6.15 Uhr/DAZN) kehrt der Ironman nach Hamburg zurück, neben rund 2800 erwarteten Altersklassen-Athleten kämpft das Elitefeld der Frauen um den EM-Titel. „Das Event im vergangenen Jahre war geprägt von dieser Tragödie. Das werden wir nie vergessen. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die gesamte Ironman-Familie sich verpflichtet hat, die Sicherheit noch mal zu erhöhen“, sagte Scott Derue, der neue CEO der internationalen Ironman-Organisation.

Auch Sportsenator Andy Grote (SPD) freut sich auf das Event. „Ironman und Hamburg passen gut zusammen. Die Veranstaltung ist extrem erfolgreich und wurde durch den Status der Europameisterschaft noch mal aufgewertet“, sagte Grote.

Veranstalter hat die Strecke angepasst

Um die Gefahr eines erneuten Unfallunglücks zu minimieren, passte der Veranstalter die Radstrecke an. Nachdem im vergangenen Jahr noch mit einer Wendepunktstrecke, auf der die Athleten bei hohem Tempo aneinander vorbeirasen, geplant worden war, gibt es in diesem Jahr eine große Radschleife bis nach Bergedorf hinein, insgesamt ist die Strecke so rund zwei Kilometer kürzer. „Es ist leider so, dass wir nie ganz vor Risiken gefeit sind. Es kann immer zu Stürzen und Unfällen kommen. Es ist nach allen Untersuchungen auch keine klare Ursache ermittelt worden, wieso der Motorradfahrer in die Gegenstrecke geraten ist“, sagte Grote. „Die Idee zur Streckenänderung kam von Ironman selbst. Ihnen ist wichtig, dass sie nicht als Event gelten, das mit besonderen Risiken verbunden ist.“

Dummerweise birgt aber auch die neue Radstrecke ein Unfallrisiko. Zwar nicht mehr am Spadenländer Hauptdeich, sondern nun auf Höhe des Ruderzentrums Allermöhe. Dort findet seit 40 Jahren traditionell am ersten Juni-Wochenende eine internationale Junioren-Regatta des Deutschen Ruderverbandes statt. Rund 2500 Menschen werden dabei erwartet, es gibt 1300 Bote und mehr als 300 Rennen. Zu den Ironman-Streckenplanern war diese Information aber offenbar nicht durchgedrungen. „Als man am Ende eine Radstrecke gefunden hatte, ist im letzten Moment dieser Konflikt mit dem Ruder-Event aufgetreten. Es ist aber miteinander fair gelöst worden. Ich bin froh, dass wir beide Events hinbekommen“, sagte Grote.

Hamburger Landesruderverband ist genervt

Obwohl der Sportsenator Optimismus verbreitete, dass beide Events parallel stattfinden können, liegen die Risiken auf der Hand. Obwohl ein Großteil der Boote schon an diesem Sonnabend zur Regattastrecke gebracht werden soll, gibt es auch am Sonntag immer wieder Durchgangsverkehr. Der Ironman forderte deshalb Unterstützung vom THW und der Polizei an, die die betroffenen Kreuzungen an den zwei Zufahrten zur Regattastrecke absperren und nur zwischenzeitlich Menschen durchschleusen können. Alles geschehe in Absprache mit mehreren Streckenposten, die in einer gewissen Entfernung zur Kreuzung per Funk und Flaggensignal die Athleten ankündigen sollen.

Andreas Döpper, Vorsitzender des Hamburger Landesruderverbandes, äußerte im NDR bereits seinen Unmut. „Unsere Regattastrecke können wir nicht verlegen. Eine Radstrecke schon“, sagte Döppner. Eine erneute Ironman-Streckenanpassung war allerdings nicht mehr möglich, letztendlich einigten sich Ironman und Ruderer auf die Schleusen-Variante. Insbesondere aber, wenn die große Gruppe der Altersklassenathleten in Allermöhe erwartet wird, sind die Ruderer entweder ein- oder ausgesperrt.

Aus sportlicher Sicht hat das Frauen-Profi-Feld mehrere Hochkaräter zu bieten, Topfavoritin auf das Siegerpreisgeld von 28.000 US-Dollar und wertvolle Punkte für die sogenannte Pro Series ist die Britin Kat Matthews (33), Vizeweltmeisterin von 2021. Abgesehen von Preisgeld und Ranglistenpunkten geht es für die Frauen auch um sechs Startplätze für die Ironman-WM in Nizza (22. September). Aus deutscher Sicht sind Laura Jansen (30/Heidelberg) und Daniela Bleymehl (35/Darmstadt) aussichtsreichste Starterinnen.

Im kommenden Jahr findet dann wieder die EM der Männer im Hamburg statt. Bleibt zu hoffen, dass sich die Bilder von 2023 nicht wiederholen.