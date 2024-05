München. Bei der Vorstellung von Vincent Kompany versucht der FC Bayern die Zweifel am Trainer zu zerstreuen. Belgier gibt sich selbstbewusst.

Als sich Vincent Kompany, Jan-Christian Dreesen und Max Eberl ganz am Ende noch für die Fotografen zum kleinen Gruppenbild auf dem Podium aufstellten, hatte die Szene etwas putziges. Links vom Publikum aus gesehen stand im Pressekonferenzsaal der Münchner Arena der Vorstandsvorsitzende Dreesen im Sakko, rechts der Sportvorstand Eberl im schlichten, dunklen Pullover. Und in die Mitte hatten sie vergnügt lächelnd ihren neuen Trainer Kompany genommen. Wobei: Eigentlich war es eher umgekehrt. Denn der kräftige und 1,90 Meter große Kompany legte in seinem weißen und recht weit aufgeknöpften Hemd seine Arme um die Schultern der deutlich kleineren Dreesen und Eberl. Das Bild vermittelte die Botschaft, dass Kompany sie im Griff hat und nicht umgekehrt. Und dieses Bild passte auch inhaltlich ganz gut zur Präsentation des neuen Bayern-Trainers am Donnerstag, der am Mittwoch einen Vertrag bis 2027 unterschrieben hatte und mehr als zehn Millionen Euro Ablöse kosten soll.

FC Bayern: Kompany stellt sich selbstbewusst vor

Kompany, das durfte übergeordnet festgehalten werden, hatte seinen ersten Auftritt in München souverän hinbekommen. Ruhig, bedacht, selbstbewusst und fordernd, aber nicht vorlaut sprach der 38 Jahre alte Belgier über seinen neuen Job und seine Ziele beim FC Bayern. Er strahlte dabei nicht nur körperlich, sondern auch inhaltlich jene unaufgeregte Dominanz aus, die sich als hilfreich erweisen könnte im Umgang mit der traditionell schwierigen Kabine an der Säbener Straße. Viel sprach Kompany auf Deutsch, zuweilen aber auch auf Englisch. Und immer dann, wenn er ins Englische wechselte, konnte man sich Kompany auch gut als College-Coach vorstellen, der seinen Jungs mit seiner natürlichen Autorität ein paar Merksätze aus seiner Trainerphilosophie mitgibt.

„Als Coach musst du coachen, wie du als Person bist“, sagte er zum Beispiel und verwies auf seinen Charakter. Er sei mutig und im sportlichen Sinne aggressiv, und so wolle er auch seine Mannschaft sehen und herausfinden, welche Spieler hungrig und echte Gewinner seien. Ein anderes Beispiel für seine Sicht der Dinge, gerade auch wegen des FC Bayern, seines bisher größten Arbeitgebers als Trainer: „Den Job zu haben, ist keine Errungenschaft. Eine Errungenschaft ist, im Job erfolgreich zu sein.“

FC Bayern: Trainer Vincent Kompany auch Entscheidung von Rummenigge und Hoeneß

Zuvor als Trainer gearbeitet hatte Kompany beim RSC Anderlecht und FC Burnley, den er 2023 sehr überzeugend als Meister in die Premier League geführt hatte, mit dem er nun aber wieder direkt abgestiegen war. Und zum berühmten Druck, sagte der frühere Innenverteidiger des Hamburger SV und von Manchester City, habe er ohnehin einen anderen Zugang. Es bringe nichts, sich darüber ständig Gedanken zu machen, auch nicht über die internen Erwartungen an ihn und teils auch Zweifel.

„Ich weiß, dass ich nicht nur die Entscheidung bin von Max und Christoph (Sportdirektor Freund), sondern auch von Karl-Heinz und Üli (Aufsichtsräte Rummenigge und Hoeneß)“, sagte Kompany und sprach das U bei Uli mit französischem Einschlag als Ü aus. „Für mich ist nicht so wichtig, dass alle überzeugt sind vorher“, führte Kompany aus, „ich will überzeugen mit meiner Arbeit auf dem Platz.“

Was seine Präsenz auf der Bühne angeht, hat er das schon mal ganz gut hinbekommen. In der Vorbereitung auf die Saison wird es darum gehen, auch die Mannschaft mit seinen Ideen und seinem Auftreten zu überzeugen. Dreesen und Eberl versuchten, die Zweifel zu zerstreuen an dem noch recht unerfahrenen Coach. Kompany sei „der Eine für alle“, versicherte Dreesen, obwohl bekannt geworden war, dass sich Hoeneß und Rummenigge zuletzt noch für Hansi Flick eingesetzt hatten.

Indirekt hatte Rummenigge die unterschiedlichen Auffassungen bei der Trainerwahl bestätigt, als er jüngst sagte: „Unser Vorstand hat sich für Vincent Kompany als neuen Cheftrainer entschieden.“ Damit war auch schon mal geklärt, wer geradestehen muss, wenn es nicht funktionieren sollte mit Kompany.

FC Bayern: Eberl lässt keine Zweifel an Kompany kommen

Eberl gibt sich selbstredend überzeugt, dass er mit seiner Wahl richtig gelegen hat, wenngleich sie wohl die siebte war, angefangen mit dem Topkandidaten Xabi Alonso aus Leverkusen. Nun habe man in Kompany „einen der interessantesten Trainer Europas gefunden“, befand Eberl. Der langjährige Kapitän bei Manchester City habe eine „unfassbare Persönlichkeit“ und ohnehin „einfach alles, außer die Erfahrung, auf höchstem Level gearbeitet zu haben“.

Am meisten, sagte Eberl noch, ärgerten er und Freund sich, nicht schon vor sechs Wochen Kompany kontaktiert zu haben. Denn dann, so fügte der Sportvorstand hinzu, hätte man sich vielen Unannehmlichkeiten der Trainersuche sparen können. Kompany biete „eine Chance, zurückzurudern und wieder eine Einheit zu werden“. Das war als Botschaft nach innen zu verstehen.