Hamburg.

Es war kurz vor 15 Uhr am Donnerstagnachmittag, als ein Foto von einem Wohnzimmer voller HSV-Fanartikel in den sozialen Netzen für Aufregung sorgte. Der HSV hatte das Bild gepostet und so ein wenig mit der Erwartungshaltung der Fans gespielt. Die ersten Anhänger spekulierten sofort, ob der Club eine Vertragsverlängerung mit Dennis Hadžikadunić oder mit Robert Glatzel bekannt geben würde. Die Auflösung folgte wenige Minuten später: HSV-Urgestein Tom Mickel bleibt.

„HSV und Mickel verlängern den Vertrag“, hieß es unmissverständlich in der Überschrift. „Ich bin total happy, dass der Verein in mir weiterhin einen Mehrwert sieht“, ließ sich der 35 Jahre alte Torhüter in der Club-Mitteilung zitieren. Der Keeper, der bereits seit 15 Jahren beim HSV ist, verlängerte um ein Jahr bis Sommer 2025.

Die Personalie überraschte, weil die Hamburger gerade erst den 2025 auslaufenden Vertrag mit Nachwuchstorwart Hannes Hermann (19) verlängert hatte und dies als Zeichen aufgenommen wurde, dass die Zeit von Dauerbrenner Mickel bei den Profis abgelaufen sein könnte.

Doch offenbar konnte auch Neu-Sportvorstand Stefan Kuntz, der sich bei Mickels Vertragsverlängerung zusammen mit dem Keeper und Sportdirektor Claus Costa ablichten ließ, den Wert des dienstältesten Hamburgers erkennen. Die Vertragsverlängerung ist Kuntz‘ erste Personalentscheidung als HSV-Vorstand.

„Der Stellenwert, den Tom in unserer Mannschaft und im Torwartteam genießt, ist sehr groß, er ist jeden Tag immer mit vollem Einsatz und Herzen dabei“, sagte Sportdirektor Costa, der nun bald auch in die Gespräche mit Noch-HSV-Torhüter Daniel Heuer Fernandes einsteigen muss. Die frühere Nummer eins soll unzufrieden über seine Degradierung zur Nummer zwei hinter Matheo Raab sein und einen Wechsel in Erwägung ziehen.

Ganz anders Tom Mickel: „Ich habe richtig Bock, noch mal wieder anzupacken und Vollgas zu geben, um in der nächsten Saison unser Ziel zu erreichen.“ Und das Ziel, da sind sich Mickel, Kuntz und Costa einig, lautet: Aufstieg.