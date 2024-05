Berlin. Am 14. Juni beginnt endlich wieder ein großes Fußball-Turnier in Deutschland. Hier finden Sie den kompletten Spielplan zum Ausdrucken.

Wird es wieder ein deutsches Sommermärchen, so wie 2006 bei der Heim-WM? Damals trug die Euphorie der Fans das DFB-Team bis im Halbfinale, wo sich der spätere Weltmeister Italien als zu starker Gegner erwies. Die Leichtigkeit dieser Wochen ist bis heute legendär. „Die Welt zu Gast bei Freunden“ lautete damals das Motto. Und es fühlte sich die meiste Zeit genau so an.

Auch diesmal hofft der fußballbegeisterte Teil Deutschlands auf eine ähnliche Stimmung. Und natürlich auf Siege und vielleicht sogar den EM-Titel am 14. Juli im Finale im Berliner Olympiastadion. Zunächst gilt es aber erst einmal die Gruppenphase zu überstehen. Erster Gegner ist am 14. Juni in der Münchner Allianz-Arena Schottland. Damit Sie keines der insgesamt 51 EM-Spiele verpassen, stellt der Deutsche Fußballbund (DFB) einen detaillierten Spielplan im PDF-Format zum Ausdrucken zur Verfügung. Hier können Sie ihn herunterladen.

Auf dem Plan sind sämtliche Spiele und ihre Austragungsorte verzeichnet. Die wichtigsten Infos zum Spielplan, zu den Gruppen und zum Austragungsmodus finden Sie hier. Millionen Fans werden die EM-Spiele am Bildschirm verfolgen. Hier gibt es einen Überblick über alle Moderatoren, Kommentatoren und Experten. Sammelkarten, Zimmer vermieten, Bier verkaufen: Experten sagen, wie aussichtsreich das Geschäft mit dem Fußballturnier wirklich ist.

