Leverkusen. Viel Zeit zum Feiern in Berlin bleibt den Spielern von Bayer 04 Leverkusen nicht. Am Sonntag steht die große Party in der eigenen Stadt an.

Der Zeitplan ist straff, aber das dürfte Spielern und Verantwortlichen von Bayer 04 Leverkusen in diesem Fall noch einmal recht sein. Am Samstagabend, 25. Mai, feierte die Werkself dank eines Traumtores von Granit Xhaka (17.) den DFB-Pokal-Sieg und damit auch das Double. Das wurde nicht nur in Berlin gebührend gefeiert. Vielmehr geht es für Bayer schon am Sonntag, 26. Mai, zurück in die Heimat - für eine besondere Ehre.

„Nach der Ankunft in Leverkusen empfängt und ehrt die Stadt ihren Deutschen Fußballmeister im Schloss Morsbroich. Dort tragen sich Spieler, Trainer, das Team, in das Goldene Buch der Stadt ein.

Danach - voraussichtlich gegen 15.15 Uhr - startet der Auto-Korso der Mannschaft in offenen Fahrzeugen in Richtung BayArena. Der Weg führt über die Gustav-Heinemann-Straße, den Konrad-Adenauer-Platz und die Bismarckstraße zum Stadion“, teilt die Stadt Leverkusen mit.

Ein Eintrag in das goldene Buch der Stadt - eine große Ehre, die nur besonderen Sportlern und Mannschaften zu Teil wird. Für alle, die den Weg nicht säumen können, wird der Korso im Stadion sowie unter der Stelze live auf Großleinwänden übertragen.

Bayer 04 Leverkusen: Meisterfeier im und am Stadion

Ist der Korso dann am Stadion angekommen, wird es die offizielle Meisterfeier für Bayer 04 Leverkusen geben. „Die Meisterparty im und rund um das Stadion schließt das Gelände unter der Stelze der Autobahn A1 direkt nebenan ein - damit alle Fans mitfeiern können.

Dort, wo normalerweise Autos parken, ist am Sonntag also auch Feiern angesagt auf der Fan-Meile am Stadion“, teilt die Stadt Leverkusen mit.

„Unter der Stelze auf der Fanmeile, sind Grossbild-Leinwände aufgebaut, die alles direkt aus dem Stadion übertragen. Es gibt Speisen und Getränke, Spiel- und Spaßmodule vor allem für die Kinder und Platz zum Feiern“, heißt es weiter. Es ist mit Zehntausenden Fans zu rechnen.