Paris. Tennis: Eva Lys kämpft sich in das Hauptfeld des zweiten Major-Turniers des Jahres. 73.000 Euro hat sie damit schon sicher.

Nach 2:28 Stunden hatte Eva Lys es geschafft. „Jeu, set et match“, hieß es, „Spiel, Satz und Sieg“. Die 22 Jahre alte Hamburger Tennisspielerin vom Club an der Alster ist durch einen 6:3, 6:7 (5:7), 6:1-Erfolg im Qualifikationsfinale über Anastassija Sacharowa (22/Russland) erstmals in ihrer Karriere in das Hauptfeld der French Open eingezogen, die am Sonntag beginnen. Lys hätte das alles auch schneller haben können, verlor aber im zweiten Satz beim Stand von 6:5 ihren Aufschlag.

Es ist erst das dritte Mal, dass sie bei einem Major-Turnier im Hauptfeld steht und damit einer ihrer größten Erfolge. Das Erreichen der ersten Runde bringt ihr bereits 73.000 Euro Preisgeld. Ihre Gegnerin war am Freitag noch unbekannt.

Tennis: Auch Tamara Korpatsch im Hauptfeld

Lys Hamburger Club-Kollegin Tamara Korpatsch (28) geht gegen Ashlyn Krueger (20/USA), die 60. der Weltrangliste, als Außenseiterin ins Match. Angelique Kerber (36/Kiel) tritt gegen die letztjährige Hamburg-Siegerin Arantxa Rus (33/Niederlande) an.

Bei den Herren ist natürlich der Knaller zwischen dem Hamburger Alexander Zverev (27) und dem 14-maligen Champion Rafael Nadal das Hauptgesprächsthema in Roland Garros. Jan-Lennard Struff glaubt an einen Sieg seines Davis-Cup-Kollegen. „Sascha gewinnt“, sagte der 34-Jährige am Freitag. Für Zuschauer sei das Duell des deutschen Olympiasiegers mit dem spanischen Sandplatzkönig „unfassbar geil“, für die Protagonisten eher nicht: „Ich denke mal, keiner von beiden ist glücklich darüber.“

Medwedew warnt Zverev vor Nadal

Im Gegensatz zu Zverev hatte Struff bei der Auslosung Glück, er trifft in der ersten Runde auf einen Qualifikanten. „Es gab schon mal schwierigere Auslosungen auf dem Papier, definitiv. Da werde ich mich nicht beschweren“, sagte der Sieger des ATP-Turniers von München.

Der an fünf gesetzte Daniil Medwedew, der in der ersten Runde auf Dominik Koepfer (Furtwangen) trifft, hat mit Nadal in Paris trainiert. „Ich war nicht schlecht, aber er hat mich in anderthalb Sätzen geschlagen“, sagte der Russe, „ich bin gespannt, wie er gegen Zverev spielt. Denn Rafa ist immer Rafa, und hat hier 14-mal gewonnen.“

Mehr zum Thema

Die weiteren Erstrundenspiele der Deutschen: Herren: Altmaier (Kempen) – Djere (Serbien); Hanfmann (Karlsruhe) – Cerundolo (Argentinien/Nr.23), Marterer (Nürnberg) – Thompson (Australien). Damen: Laura Siegemund (Metzingen) – Sofia Kenin (USA); Tatjana Maria (Bad Saulgau) – Clara Tauson (Dänemark); Niemeier (Dortmund) – noch unbekannt.