Kiel. Holstein Kiel steigt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Fußball-Bundesliga auf. Der Zweitliga-Tabellenführer erkämpfte am Samstagabend ein 1:1 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf und kann dadurch am letzten Spieltag nicht mehr von einem der beiden direkten Aufstiegsplätze verdrängt werden.

