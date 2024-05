Hamburg. Hamburger Golf-Club ist Gastgeber zum Start der Deutschen Golf Liga. Damen und Herren haben ein großes Ziel – trotz Widrigkeiten.

Der Platz: exzellent. Wie nicht anders zu erwarten bei Hamburgs Top-Club. Die Form: mal sehen. „Ich bin frohen Mutes“, sagt Esther Poburski, die Trainerin der Damen vom Hamburger Golf- Club Falkenstein vor dem Auftakt der elften Saison in der Deutschen Golf Liga (DGL). Am Sonnabend und Sonntag geht es los, mit einem doppelten Heimspieltag in Rissen für Damen und Herren.

An fünf Spieltagen treten die Teams der ersten Bundesligen Nord und Süd an den Wochenenden gegeneinander an. Gespielt werden zwei Einzel-Runden und eine Vierer-Runde. Bei den Damen kommen je Runde sechs Spielerinnen zum Einsatz, bei den Männern acht.

Golf-Bundesliga: Leistungsträgerinnen noch in den USA

Das schlechteste Vierer-Ergebnis sowie die beiden schlechtesten Einzel-Ergebnisse über beide Runden werden gestrichen. Am Ende steht für die beiden jeweils besten Teams die Qualifikation für das Final Four am 3. und 4. August im Golfclub München-Riedhof. „Das ist wieder das Ziel“, sagt Poburski für beide Teams.

Die Damen müssen zum Auftakt allerdings auf fünf starke Spielerinnen verzichten. Christin Eisenbeiß, Miriam Emmert, Viktoria Hund, Hannah Karg und Leonie Wulfers sind noch in ihren US Colleges aktiv. Wer, wann zu den nächsten Partien rüberkommt, steht noch nicht fest. „Ich rechne nicht unbedingt mit dem Tagessieg“, sagt Poburski, „aber die Stimmung ist gut, die Vorbereitung ist gut gelaufen und wir haben einen starken Teamgeist.“

Profi Anton Albers spielt, Tiger Christensen nicht

Bei den Herren ist die personelle Situation etwas entspannter. Lediglich Tiger Christensen (21) hat sich praktisch für die gesamte Spielzeit abgemeldet. „Für sein Team alles zu geben ist großartig“, teilte er aus Arizona mit, „aber ich bin dieses Jahr auch viel in den USA im Sommer unterwegs.“ Dafür wird zum Auftakt Anton Albers (24) abschlagen, der den erlaubten Profi-Platz im Team einnimmt.

Der Kader wurde mit zwei Spielern vom Nachbarn aus Hittfeld verstärkt. Jugend-Nationalspieler Nico Kregler dürfte dabei auf Anhieb ein Leistungsträger des Hamburger GC werden. Kregler bringt noch seinen Teamkameraden Jan Eckhard mit.

Beide Teams des HGC sind erfolgsverwöhnt. Für ihren doppelten Titelgewinn 2022 wurde der Club als „Hamburgs Mannschaft des Jahres“ ausgezeichnet. Die Damen konnten die Liga auch 2018 bereits gewinnen. Die Herren haben insgesamt seit 1958 als Rekordmeister 21 Mal bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften triumphiert.