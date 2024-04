Essen. Nach 2:0-Führung verliert der FC Bayern mit 2:3 beim 1. FC Heidenheim. Bayer Leverkusen steht dicht vor der Meisterschaft.

Ein ersatzgeschwächter FC Bayern hat drei Tage vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal in der Provinz den nächsten heftigen Tiefschlag hinnehmen müssen. Beim bitteren Jubiläum von Thomas Müller, der sein 700. Pflichtspiel für die Münchner bestritt, blamierte sich der Rekordmeister beim Neuling 1. FC Heidenheim trotz Zwei-Tore-Führung und unterlag verdient mit 2:3 (2:0).

Stürmerstar Harry Kane brachte die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel in der 38. Minute in Führung, für den Engländer war es bereits das 32. Saisontor. Serge Gnabry (45.) legte vor 15.000 Zuschauern nach. Kevin Sessa (50.) und Tim Kleindienst (51./79.) mit seinen Saisontreffern Nummer zehn und elf schlugen für die eine Hälfte lang harmlosen Heidenheimer jedoch zurück. Beim 3:2 wurden die Gäste eiskalt ausgekontert. Wie angespannt die Lage bei den Münchnern ist, zeigte sich auch bei Tuchel, der wegen Meckerns die Gelbe Karte sah und gegen Köln am Samstag gesperrt ist.

Leverkusen-Titel schon am kommenden Wochenende möglich

Bayer Leverkusen ist der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte ganz nah. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso gewann am Samstag beim 1. FC Union Berlin mit 1:0 (1:0) und kann den Titelgewinn schon am kommenden Wochenende aus eigener Kraft perfekt machen. Der tief in der sportlichen Krise steckende Verfolger FC Bayern verlor bei Aufsteiger 1. FC Heidenheim trotz Führung mit 2:3 (2:0) und hat bei noch sechs ausstehenden Spieltagen 16 Punkte Rückstand. Verlieren die Münchner auch am nächsten Samstag, steht Bayer ohne eigenes Zutun als Meister fest.

Leverkusen hatte in der ersten Halbzeit Probleme gegen defensiv zunächst gut sortierte Berliner. Union musste aber ab der Schlussphase der ersten Halbzeit ohne Robin Gosens weiterspielen, der nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot sah (45.+3). Nach dem deshalb fälligen Freistoß lenkte Christopher Trimmel einen Schuss im Strafraum mit dem Arm ab, der Ball ging nur an den Pfosten. Florian Wirtz (45.+8) verwandelte den Handelfmeter, Trimmel sah von Schiedsrichter Benjamin Brand für das Vergehen keine Karte.

Florian Wirtz (r.) bejubelt sein Siegtor für Leverkusen mit Nathan Tella. © Getty Images | Maja Hitij

Mainz feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf

Im Kampf gegen den Abstieg feierte der FSV Mainz 05 ein 4:0 (1:0) gegen Schlusslicht Darmstadt 98, das abgeschlagen neun Punkte Rückstand auf die Rheinhessen auf dem Relegationsplatz hat. Der Vorletzte 1. FC Köln bejubelte ein spät gesichertes 2:1 (0:0) gegen den VfL Bochum und bleibt mit einem Punkt Rückstand an Mainz dran, Bochum hat auf Platz 15 nur noch drei Punkte mehr als der FSV.

Im Rennen um die Champions League gelang RB Leipzig ein nie gefährdetes 4:1 (3:0) beim SC Freiburg, die Sachsen überholten Borussia Dortmund und sind vorerst Vierter. Der BVB kann im Abendspiel (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfB Stuttgart wieder vorbeiziehen. (dpa / SID)