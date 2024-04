Leverkusen. Fortuna Düsseldorf muss im Pokal bei Bayer Leverkusen ohne Ao Tanaka auskommen. Hier gibt es das rheinische Halbfinale im Liveticker.

Verstecken wird sich Fortuna Düsseldorf bei Bayer Leverkusen offenbar nicht. Trainer Daniel Thioune startet mit Topstürmer Christos Tzolis. Auch Felix Klaus wird in der Startaufstellung stehen. Ersetzen muss die Fortuna aber den japanischen Nationalspieler Ao Tanaka. Dafür rückt Andre Hoffmann in den Kader - Fortuna setzt gegen den absoluten Topfavorit aus Leverkusen oim Halbfinale des DFB-Pokals auf eine Dreierkette. Ein risikoreiches Unterfangen?

+++ Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf: Die Partie im Live-Ticker +++

Die Hausherren lassen derweil personell wenig anbrennen. Im Tor startet wie erwartet Pokal-Keeper Matej Kovar. Ansonsten setzt Xabi Alonso bei der Mission Triple aber auf seine derzeit wohl beste Elf. Bedeutet auch: Florian Wirtz, Alejandro Grimaldo und Patrik Schick stehen in der Startelf. Wieder im Kader ist zudem der nigerianische Topstürmer Victor Boniface.

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen Fortuna Düsseldorf: Die Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Kovar - Stanisic, Tah, Tapsoba - Frimpong, Andrich, G. Xhaka, Grimaldo - Adli, Wirtz - Schick

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - Siebert, Oberdorf, Hoffmann - Engelhardt, Johannesson - M. Zimmermann, Iyoha - Klaus, Appelkamp - Tzolis

DFB-Pokal: Kaiserslautern wartet im Finale

Die Fortuna ist in Leverkusen klarer Außenseiter - träumt aber dennoch vom ersten Finale seit 1980. Damals siegte Düsseldorf im Endspiel gegen den 1. FC Köln (2:1). Bayer triumphierte 1993 und stand zuletzt 2020 im Finale (2:4 gegen Bayern München). Die beiden Klubs ermitteln den Finalgegner des 1. FC Kaiserslautern am 25. Mai. Die Pfälzer hatten am Dienstag beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken mit 2:0 gewonnen.

Ex-Manager Reiner Calmund will seinem früheren Klub Bayer Leverkusen aufgrund seiner eigenen „Vizekusen“-Erfahrungen noch nicht zum Meistertitel gratulieren. Wenn man „häufig in den letzten Sekunden den einen oder anderen Titel unglücklich verpasst“ habe, „wirst du natürlich vorsichtig“, sagte der 75-Jährige im ran-Interview: Er werde erst gratulieren, „wenn es rechnerisch perfekt ist“.

Mit Calmund als Manager wurde Leverkusen in der Spielzeit 2001/02 dreimal Zweiter. Die Werkself liegt in diesem Jahr sieben Spieltage vor dem Saisonende mit 13 Punkten Vorsprung auf Bayern München an der Tabellenspitze. Sollte sich Bayer den Titel sichern, „bin ich sehr, sehr erleichtert“, sagte Calmund: „Ich bin nämlich noch genauso nervös wie früher. Bayer Leverkusen ist nach wie vor mein Verein.“

Bayer-Legende Calmund will von Leverkusen-Triple noch nichts wissen

Von einem möglichen Triple-Gewinn will der langjährige Bayer-Funktionär aber nichts wissen. „Schön bescheiden auf dem Boden bleiben. Für mich ist ganz wichtig, dass sie jetzt erstmal die Meisterschaft holen. Ich habe aber auch schon Pferde kotzen gesehen, und das vor der Apotheke“, sagte Calmund mit Blick auf die weiteren Titelchancen im DFB-Pokal und der Europa League.

Für das Pokal-Halbfinale gegen den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) hofft Calmund, „dass wir zu Hause unsere Favoritenrolle umsetzen. Aber auch das muss man erst gewinnen“, warnte er: „Es ist alles möglich. Also schön die Bleischuhe anlassen.“ Sollte es die Werkself ins Endspiel schaffen, könne das Team dann jedoch „auch in der Europa League noch viel freier auftreten. Da kommen ja dann auch noch ein paar Granaten“.