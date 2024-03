Mönchengladbach. Der 1. FC Köln hat sich ein 3:3 im Derby bei Borussia Mönchengladbach erkämpft. Der FC Bayern überrollt Mainz 05 und gewinnt 8:1.

Borussia Mönchengladbach und der 1. FC Köln haben sich im packenden rheinischen Derby einen spektakulären Fußball-Schlagabtausch geliefert. Das 3:3 (1:1) am Samstag im Borussia-Park bot alles, was ein mitreißendes Bundesliga-Spiel ausmacht. Köln ging durch Faride Alidou zweimal in Führung (7. Minute/64.). Gladbach drehte die Partie zwischenzeitlich, am Ende rettete Damion Downs dem FC mit seinem Tor in der 79. Minute doch noch einen Punkt. Für die Borussia hatten Franck Honorat (32.) und Robin Hack (71./73.) vor 54 042 Zuschauern getroffen.

Franck Honorat gleicht in dieser Szene für Gladbach aus. © Getty Images | Lars Baron

Tabellarisch und emotional ist das Ergebnis allerdings für beide Mannschaften zu wenig. Köln blieb zum fünften Mal in Serie sieglos und hat sieben Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz. Die Gastgeber verpassten nach der 1:3-Niederlage im Hinspiel und drei Tage vor dem Viertelfinale im DFB-Pokal beim 1. FC Saarbrücken am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF und Sky) die angestrebte Revanche.

Schon lange bevor der Ball rollte, hatte das Spiel für Schlagzeilen gesorgt. Am Freitagabend waren Gladbacher und Kölner Fans am Borussia-Park aufeinandergetroffen und hatten einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Laut Polizei wurden zwei Beamte und eine Beamtin verletzt, mehr als 200 Personen wurden festgenommen. Eine eigentlich geplante Choreografie der Gladbach-Anhänger fand nicht statt.

Bundesliga: Alle Spiele heute im Live-Ticker

Die Bundesliga-Konferenz gibt es hier im Live-Ticker.

Bundesliga: Die Ergebnisse am Samstag

Gladbach - 1. FC Köln 3:3

FC Bayern - Mainz 05 8:1

Augsburg - Heidenheim 1:0

RB Leipzig - Darmstadt 2:0

Der 1. FC Köln führte im Derby bei Borussia Mönchengladbach gleich zweimal. © Ralf Ibing /firo Sportphoto | Ralf Ibing

Bayern München hat vier Tage nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League in der Liga seine Pflicht glanzvoll erfüllt - einmal mehr dank eines überragenden Harry Kane. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann sein Heimspiel gegen Abstiegskandidat FSV Mainz 05 nach drei Treffern und zwei Vorlagen seines Torjägers mit 8:1 (3:1).

Die Bayern verkürzten den Rückstand auf Spitzenreiter Leverkusen zumindest bis Sonntag auf sieben Punkte, realistisch ist die zwölfte Meisterschaft der Münchner in Serie aber wohl nicht mehr. Mainz bleibt auswärts in dieser Saison weiter ohne Sieg und in akuter Abstiegsgefahr.

FC Bayern: Harry Kane schon bei 30 Toren

Die Mannschaft von Thomas Tuchel ging bereits nach 13 Minuten durch Kane in Führung. Jamal Musiala hatte mustergültig vorbereitet. Leon Goretzka legte nach (19.), Kane war entscheidend beteiligt. Nadiem Amiri verkürzte mit einem sehenswerten Freistoß (31.), ehe erneut Kane (45.+7) zuschlug.

Thomas Müller (47.), Musiala (61.), der eingewechselte Serge Gnabry mit der Hacke (66.) und erneut Kane (70.) und Goretzka (90.+3) sorgten nach der Pause endgültig für klare Verhältnisse. Für den Engländer war es im 25. Ligaspiel seiner Premierensaison der 30. Treffer - er stellte damit den bisherigen Rekord von Uwe Seeler aus der Saison 1963/1964 ein.