Hamburg. Die Eimsbütteler könnten mit einem Sieg dem rettenden Ufer ganz nahe kommen. Selbst die 0:5-Pleite im Hinspiel macht Mut.

Eine weitere Chance auf den Klassenerhalt bietet sich dem Regionalligisten Eimsbütteler TV (16.) im Auswärtsspiel beim Fünfzehnten SC Weiche Flensburg 08 (Fr., 19.30 Uhr, Manfred-Werner-Stadion). Durch einen Sieg würde der ETV (15 Punkte) mit den Flensburgern (18) gleichziehen.

Rang 15 berechtigt vielleicht bereits zur Relegation um den Klassenerhalt

Rang 15 berechtigt für die Relegationsspiele, wenn der VfB Lübeck nicht aus der 3. Liga absteigt (unwahrscheinlich) oder der Meister der Regionalliga Nord in den Relegationsspielen gegen den Meister der Regionalliga Bayern aufsteigt (möglich). Tritt keine dieser Optionen ein, wäre Rang 14 für die Relegation erforderlich, der mit einem Dreier ebenfalls in Reichweite käme.

Das Hinspiel lief paradox. „Wir haben mit 0:5 verloren, hatten aber mehr Expected Goals als der Gegner. Flensburger Spieler bestätigten uns, dass ihr Team viel Matchglück hatte“, sagt ETV-Abwehrspieler Jasper Hölscher.

ETV-Chefcoach Khalid Atamimi ist beruflich immer noch in Indonesien

Angehen muss der ETV die Partie bei in dieser Saison rätselhaft schwachen Flensburgern weiter ohne Chefcoach Khalid Atamimi (beruflich in Indonesien), sowie ohne die Spieler Can Yildiz (Fußbruch), Jon Pauli (Knochenmarksödem), Finn Schütt (Bänderriss), Noel Denis (Zerrung) und Nick Leptien (Reha nach Zehenbruch).

Dafür ist Hölscher dabei. Der linke Innenverteidiger befindet sich in der Form seines Lebens, geht als zweikampfstarker Führungsspieler voran. „Nach dem 0:0 gegen Meppen“, sagt Hölscher, „waren wir zufrieden mit unserem Spiel, aber unzufrieden mit dem Ergebnis.“ Ziel in Flensburg ist nun die volle Zufriedenheit.