Hamburg. TuS Dassendorf siegt souverän mit 3:1 beim Niendorfer TSV. Zwei Treffer fallen per Volleyschuss gegen überforderte Gastgeber.

Martin Harnik bleibt ein Phänomen. Der 36 Jahre alte Stürmer lässt trotz imposanter Karriere auch im Trikot der TuS Dassendorf einfach nicht nach. Harniks Ehrgeiz ist ungebrochen, sein Können nach wie vor mindestens eine Klasse zu stark für die Oberliga Hamburg. Doch so dürfen sich die Fans immer wieder an besonderen Traumtoren erfreuen.

Oberliga Hamburg: Martin Harnik trifft technisch hochwertig und per Kopf

Das 1:0 bei Verfolger Niendorfer TSV fällt in diese Kategorie. Eine volley aufgelegte Vorarbeit seines Mitspielers Okan Kurt nahm Harnik gleichfalls volley mit der Innenseite ab und knallte den Ball zur Führung ins Netz (33.). Neun Minuten später köpfte er eine Flanke seines Schwagers Mattia Maggio zum 2:0 ins Netz. Die Führung war der gerechte Ausdruck einer total dominanten ersten Dassendorfer Halbzeit.

Da Niendorf auch im zweiten Abschnitt offensiv nicht fiel einfiel, trudelte die Partie dem Ende entgegen. Bis Lenny Merkle quasi aus dem Nichts nach einem von der TuS schlecht verteidigten Freistoß zum 1:2 für den Niendorfer TSV traf (81.). Dassendorf jedoch reagierte im Stile eines Spitzenteams -- und mit dem goldenen Händchen seines Trainers Thomas Seeliger. Der hatte nämlich zwei Minuten nach dem 1:2 eine Eingebung.. „Erst die Ecke abwarten“, sagte Seeliger zum Linienrichter. Der Grund: Seeliger spekulierte auf einen Treffer von Len Aike Strömer vor dessen Auswechslung.

Strömeer lässt sich nach Seeligers Eingebung nicht lange bitten

Strömer lieferte prompt – allerdings volley per Fuß und unter gütiger Mithilfe einer völlig indisponierten Niendorfer Abwehr. 3:1 für Dassendorf, das Spiel war entschieden, Seeliger nahm Strömer runter. „Eigentlich ist Len Aike ja mehr ein Kopfballungeheuer“, sagte Seeliger lachend und freute sich über den „souveränen Sieg mit einer hervorragenden ersten Halbzeit von uns. Um den Titel zu holen, gehen wir jedes Spiel an wie ein Pokalendspiel“, erklärte er die abgeklärte Leistung seiner klar verdient siegenden Mannschaft, welche einmal mehr von Martin Harnik auf die Siegerstraße bugsiert worden war.

Niendorfs Trainer Ali Farhadi findet das Spiel seiner Mannschaft in der ersten Hälfte „matschig“

Niendorfs Trainer Ali Farhadi nahm die Niederlage seines vor allem in Hälfte eins leblosen Teams nicht so tragisch. „Wir haben in der ersten Halbzeit eingeschüchtert gespielt, uns nichts zugetraut“, analysierte er das Spiel. „Wir haben so gespielt, wie ich mich jetzt fühle: richtig matschig!“

Die zweite Halbzeit lobte Farhadi, mit Ausnahme des Gegentreffers durch Strömer zum 1:3. „Das war Dassendorfs schlechteste Ecke, und wir verteidigen diesen schwachen Ball nicht“, wunderte er sich. Seinen Humor verlor Farhadi aber nicht, nachdem er Dassendorf zum verdienten Sieg gratuliert hatte. „Wir sind halt eine Rasenmannschaft“, so der Coach nach der Partie auf Kunstrasen augenzwinkernd. „Auf Rasen hätten wir Dassendorf auseinandergenommen.“