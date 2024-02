München. Der FC Bayern wird am Montag Max Eberl zum Sportvorstand berufen. Mit ihm verbunden ist die Münchener Sehnsucht nach Kontinuität.

Kurz schien die gelöstere Stimmung beim FC Bayern wieder zu kippen, als Thomas Tuchel auf das Bild des Samstagabends angesprochen wurde. Den 2:1 (0:0)-Sieg gegen RB Leipzig hatte der Trainer auf einem Aluminiumkoffer in seiner Coachingzone verfolgt. Ob er also auf seinem gepackten Koffer gesessen habe, wurde der am Saisonende scheidende Trainer gefragt. „Ja, genauso war’s gedacht. Habe ich extra mitgebracht von zu Hause“, antwortete Tuchel sarkastisch. Später spitzte er seine tags zuvor vorgetragene Sicht zur Gemengelage beim FC Bayern zu, wonach er nicht alleine für Komplikationen sorge. „Ich glaube nicht, dass ich das Problem bin“, sagte der 50-Jährige. Kapitän Manuel Neuer sprang dem Trainer bei. „Ich glaube, dass man nicht immer auf den Lehrer schauen muss, wenn es schlechte Noten auf dem Zeugnis gibt.“