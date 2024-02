Hamburg. Freier Eintritt durch Tagessponsor im Heimspiel gegen FC Alsterbrüder am Freitagabend. Niendorfer TSV empfängt Dassendorf zum Topspiel.

Auf mehr als 1000 Zuschauer hofft Oberligist SC Victoria (9.) im Derby gegen den Zwölften FC Alsterbrüder (Fr., 19.30 Uhr, Stadion Hoheluft, Lokstedter Steindamm 87). Die für kreative Zuschaueraktionen bekannten Victorianer lassen die Partie von der Fleischerei ,Hamburger Jungs‘ als Tagessponsor präsentieren. Das Modell: Alle Zuschauer erhalten freien Eintritt. Die Firma zahlt dem SC Victoria dafür eine Pauschale, um die Einnahmeverluste auszugleichen.

Der aktuelle Saison-Zuschauerrekord beim SC Victoria liegt bei 1073 Fans

Ähnliche Aktionen verliefen beim SC Victoria in der Vergangenheit äußerst erfolgreich. Zu stark vergünstigten Eintrittspreisen fanden in der letzten Saison zum Derby des SC Victoria gegen den Eimsbütteler TV gar 2076 Zuschauer den Weg ins Stadion Hoheluft. Der Zuschauerrekord in dieser Saison beim SC Victoria liegt bei 1073 Fans im Derby gegen den HEBC. Dieser soll nun geknackt werden.

Sportlich bietet die Partie einiges an Brisanz. Zwar besiegte Vicky im ersten Pflichtspiel der Saison in der ersten Lotto-Pokalrunde die Alsterbrüder mit 2:0. Das Hinspiel in der Oberliga Hamburg wurde jedoch zum Desaster für den SCV. Der FCA feierte daheim einen sensationellen 7:2-Erfolg.

Victorias Manager Michel Massing: „Haben mit den Alsterbrüdern noch eine Rechnung offen“

„Ganz klar: wir haben noch eine Rechnung offen“, sagt Victorias Manager Michel Massing. Nach dem 5:1 beim Meister TSV Sasel will Vicky das Stimmungshoch zur Revanche nutzen. Alsterbrüders Trainer Jörn Großkopf ist das bewusst. „Sicher hat Victoria das 2:7 bei uns noch im Kopf. Aber wir werden gut vorbereitet sein, haben zuletzt trotz drei Niederlagen in Serie immer mindestens eine Halbzeit lang guten Fußball gespielt.“

Zum Topspiel in der Oberliga Hamburg kommt es am Sonntag. Der Dritte Niendorfer TSV empfängt Tabellenführer TuS Dassendorf (14 Uhr, Sachsenweg). Ein Niendorfer Dreier plus zwei weitere Erfolge für den NTSV in seinen beiden Nachholspielen würde die Truppe von Trainer Ali Farhadi bis auf einen Zähler an Dassendorf heranbringen.

Dassendorfs Trainer Thomas Seeliger: „Holt Niendorf uns noch ein, haben wir etwas falsch gemacht“

Dassendorfs Trainer Thomas Seeliger bekundet seinen großen Respekt vor der Niendorfer Klasse. Auch im Hinspiel rang der NTSV der TuS ein gerechtes 1:1 ab. „Das war damals ein guter Auftritt des Niendorfer TSV bei uns“, so Seeliger. „Aber wenn wir uns von Niendorf noch einholen lassen, dann haben wir als TuS Dassendorf etwas falsch gemacht. Ich glaube weiter an einen Zweikampf um den Titel zwischen Altona 93 und uns.“

Niendorfs Trainer Ali Farhadi sieht das offiziell genauso. „Die Meisterschaft werden Altona 93 und Dassendorf unter sich ausmachen“, verweist Farhadi die Niendorfer Titelchance ins Reich der Illusionen.