Hamburg. Die Basketballer stehen vor einer ungewöhnlichen Unterbrechung. Für viele kommt sie genau richtig, für einen zum falschen Zeitpunkt.

Ein Date mit dem deutschen Meister, und die Veolia Towers Hamburg waren urlaubsreif. Nach der Rückkehr am Mittwoch von der am Dienstagabend erlittenen 70:83-Niederlage bei ratiopharm Ulm wurden die ersten Aufbruchspläne bei Spielern und im Betreuerstab direkt wieder geschmiedet. Zehn Tage gibt Chefcoach Benka Barloschky (36) seiner Mannschaft angesichts der bevorstehenden, fast vierwöchigen Spielpause in der Basketball-Bundesliga nun frei.

Die Pause ist verdient, der erwartbaren, aber angesichts von horrenden 24 Ballverlusten vermeidbaren Pleite in Ulm zum Trotz. Die Wilhelmsburger stehen mit einer 11:9-Bilanz auf dem neunten Platz, der zum Einzug in die Play-ins (Ränge sieben bis zehn) berechtigen würde.

Veolia Towers Hamburg haben vier Wochen Pause in der Basketball-Bundesliga

Nach dem katastrophalen Saisonstart, als die Hamburger zeitweise wie ein Abstiegskandidat spielten, war dies nicht zu erwarten. In eine Saison der Extreme, in der auf den Negativstart eine Serie von neun Siegen in elf Partien folgte, kehrt nun endlich mal etwas Ruhe und Grundrauschen ein.

Die ungewöhnlich lange Wartezeit auf die nächste Begegnung am 10. März bei Verfolger Basketball Löwen Braunschweig hängt damit zusammen, dass kommendes Wochenende das Finalturnier im Pokal ansteht, aus dem die Towers im Achtelfinale ausgeschieden waren. Anschließend ist Länderspielpause, bei der Jonas Wohlfarth-Bottermann (33) mit der deutschen Nationalmannschaft unterwegs ist, ehe das Duell mit dem FC Bayern München angesetzt gewesen wäre, das aber als Eventspiel auf den 24. März in die Barclays Arena verlegt wurde.

Neuzugang Ivey wird direkt wieder ausgebremst

Nach bereits 40 Matches in Bundesliga, EuroCup und Pokal kommt der Urlaub genau richtig. Topscorer Aljami Durham (25) kann seine Bänderdehnung im rechten Knöchel auskurieren.

Nur Neuzugang Brae Ivey (27) wird unfreiwillig ausgebremst. Der Guard, der in Ulm bei seinem Debüt sechs Punkte beisteuerte, war erst voriges Wochenende zur Mannschaft gestoßen. „Es war meine erste Partie – und ich bin bereit, an den kommenden Aufgaben in dieser Liga zu wachsen“, sagte er.

Mehr zum Thema

Auf das Date, das dem Urlaub vorausging, folgt ein Date auf das Urlaubsende. Am Mittwoch, 28. Januar, empfangen die Towers ihre Anhänger zu einem Fantreffen im Hotel Wälderhaus in Wilhelmsburg.