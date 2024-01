Hamburg. An diesem Sonntag steigt in Lokstedt der erste Spieltag der offiziellen deutschen Liga. Worauf es bei dem Wettbewerb ankommt.

Ins Fitnessstudio zu gehen, kann eine sehr einsame Angelegenheit sein – muss es aber nicht: In der Fitness Bundesliga duellieren sich die besten Athleten in Mannschaften um den deutschen Meistertitel. An diesem Sonntag (11 Uhr) steigt im Wysh-Fitnessstudio in Lokstedt (Rütersberg 50) der erste Spieltag der regionalen Wettbewerbe. „Es wird einer der am meisten erwarteten und am heißesten umkämpften Spieltage überhaupt“, kündigt der Veranstalter an. Der Grund: Vier der zehn besten Teams des Landes kommen aus der Region Norddeutschland.

Fitness Bundesliga: Regional-Auftakt in Hamburg

„Wir sind zum dritten Mal in Hamburg. Das wird auf jeden Fall eine spannender Wettkampf!“, sagt Nico Bade, der die Liga 2018 gegründet hatte. „Die Idee dazu ist in einer WG-Küche entstanden“, erzählt der 36-Jährige, der hauptberuflich ein Fitnessstudio in Bremen leitet, dem Abendblatt. „Das hat mir ein paar schlaflose Nächte bereitet, dann habe ich einfach losgelegt.“

In Hamburg werden acht Teams mit jeweils acht Athleten antreten. Die Liga besteht aus drei Etappen: einer Qualifikationsrunde, dem regionalen Wettbewerb und den Play-offs, die im Mai in Bades Heimatstadt Mühlhausen (Thüringen) steigen. Die Teams treten in vier unterschiedlichen Disziplinen – Work-outs – gegen­einander an, bei denen sowohl Kraft, als auch Ausdauer beansprucht werden.

Die Gesamtfähigkeiten sind gefragt

„Es geht gar nicht darum, in einer Sache besonders gut zu sein, sondern insgesamt am wenigsten Schwächen zu haben“, sagt Bade. Ein Unterschied zur beliebten Trendsportart Hyrox besteht vor allem darin, dass es keine langen Ausdauerläufe gibt. „Ich sehe das eher als Parallele, nicht als Konkurrenz“, erklärt er.

Mehr zum Thema

Ob er am Sonntag selbst an den Start geht? „Ich halte mich lieber im Hintergrund auf und bin dafür auch zu alt“, sagt er lachend. Um sich fit zu halten, geht Bade dennoch „fünf- bis sechsmal“ pro Woche zum Sport. So viel Zeit muss sein.