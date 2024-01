Hamburg. Die Barclays Arena war an allen vier Hauptrunden-Spieltagen der Handball-EM gut besucht. Orga-Chef Bernd Kühn zieht positives Fazit.

Die 18-Stunden-Schichten der vergangenen Tage sind Bernd Kühn nicht anzusehen, als er am Dienstagnachmittag im Medienzentrum der Barclays Arena sitzt. Auch am letzten Hamburger Hauptrundenspieltag der Handball-EM steht der Organisations-Chef („Venue Manager“) noch unter Strom. „Ich strebe nach dem perfekten Event, bei dem alles funktioniert. Es sind aber immer Kleinigkeiten, auf die man kurzfristig reagieren muss“, erzählt der Wahl-Berliner, der auch die Vorrundenspiele in der Hauptstadt geplant und organisiert hatte.

Vor eineinhalb Jahren wurde Kühn mit seiner Veranstaltungsagentur vom Deutschen Handball-Bund (DHB) mit der Planung des Events beauftragt. „Im Sommer 2022 haben unsere Planungen begonnen. Je näher das Event rückte, desto mehr Arbeit gab es dann auch“, erzählt er. Die Arena, das Sportamt, die einzelnen Gewerke, die 200 ehrenamtlichen Helfer („Volunteers“) – bei Kühn liefen in Hamburg alle Fäden zusammen. Seit dem EM-Start vor zwei Wochen arbeitet er täglich von sieben Uhr morgens bis ein Uhr nachts. „Willkommen in der Eventbranche.“

Handball-EM in Hamburg: Starker Zuschauerschnitt

Die sportlichen Entscheidungen waren in Hamburg bereits am Sonntag gefallen, als sich Weltmeister Dänemark und Europameister Schweden vorzeitig für die Halbfinalspiele in Köln qualifizierten. Wohl auch deshalb war die Arena am Dienstag mit 8868 Zuschauern wie am Mittwoch vergangener Woche (9568) nicht ausverkauft. Dies war nur am Freitag und Sonntag der Fall, als 13.376 Fans in die Halle am Volkspark kamen.

Bernd Kühn organisierte als „Venue Manager“ die EM-Hauptrundenspieltage in Hamburg. © picture alliance / nordphoto | nordphoto / Engler

„In Berlin konnte man schon neun Monate vorher damit werben, welche Teams zu welchen Zeitpunkten spielen. In Hamburg konnte man bis zum Ende der Vorrunde nur erahnen, dass die skandinavischen Teams hier sein werden. Das macht eine Hauptrunde für uns grundsätzlich schwierig“, sagt Kühn. „Wir hatten in den vergangenen Tagen auch widrige Wetterbedingungen bei der Anreise, in Skandinavien gab es in den vergangenen Tagen viel Schnee und Eis auf den Straßen.“

Die meisten Fans kamen aus Deutschland und Dänemark

Zufrieden sei er grundsätzlich nur, „wenn die Arena ausverkauft ist“, sagt der gebürtige Ostwestfahle. „Das ist mein Anspruch.“ Grundsätzlich wisse er aber, dass er mit einer durchschnittlichen Auslastung von über 90 Prozent in Hamburg und Berlin zufrieden sein könne. „Ich weiß, dass es Jammern auf hohem Niveau ist, wenn an einem Werktag mehr als 9000 Leute in die Halle kommen.“

Lob gab es auch von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) für sämtliche deutschen Spielorte. „Organisatorisch und atmosphärisch wurden Standards gesetzt, die als Blaupause für kommende Europameisterschaften dienen können“, sagte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner in einem Interview der Fachzeitschrift „Handballwoche“.

EHF lobt Deutschland für die Organisation

Hausleitner hob vor allem die Resonanz und die Stimmung bei dem Turnier hervor. „Der Zuspruch ist unglaublich. Wir haben es geschafft, mehr internationale Fans als jemals zuvor in die Hallen zu bringen“, stellte der Österreicher zufrieden fest und ergänzte: „Die Begeisterung ist überall spürbar.“

In Hamburg kamen die meisten Zuschauer aus Norddeutschland und Dänemark – pro Tag machte diese Gruppe zwischen 6000 und 10.000 Menschen aus. „Ein bisschen überrascht war ich, dass relativ wenig Schweden und Norweger hier waren“, sagt Kühn. Grundsätzlich erwies sich der Plan, die skandinavischen Teams angesichts der räumlichen Nähe in Hamburg spielen zu lassen, aber als richtig. Das sportliche Niveau der Spiele war für viele Beobachter zudem als etwas höher als das der anderen Hauptrunde in Köln, insbesondere Serien-Weltmeister Dänemark sorgte bei den Fans mehrfach für große Augen.

200 Volunteers sorgten für einen reibungslosen Ablauf

Die 200 Volunteers, die Zuschauer, Teams, Medienvertreter und Gewerke in der Arena unterstützten, arbeiteten ehrenamtlich, als Entschädigung gab es nur die kostenlose Verpflegung, die einheitliche grüne Kleidung und eine große Party am Sonnabend auf dem Kiez. „Und trotzdem waren wir in dem Bereich vor dem Turnier vierfach überbucht. Vielen von ihnen gefällt einfach das große Gemeinschaftsgefühl“, berichtet Kühn. „Insgesamt waren die vier Tage tolle Werbung für den Handball.“

Für den Veranstaltungschef beginnt an diesem Mittwoch eine deutlich entspanntere Phase, die Halbfinalspiele in Köln verfolgt er noch als Beobachter, ehe nach ein paar abschließenden Meetings dann ein paar freie Tage auf ihn warten. „Beim Finale liege ich zu Hause auf dem Sofa“, sagt Kühn und lacht. „Da freue ich mich drauf.“