Handball-EM: Hamburgs Barclays Arena wird zur Partyzone

In der Hamburger Arena stieg am Mittwoch der erste von vier EM-Hauptrunden-Spieltagen. 6000 bis 8000 skandinavische Handball-Fans da.

Hamburg. Es war 13.45 Uhr am Mittwoch, als Dänemark den ersten Sieg des Tages feierte. Mehr als vier Stunden, bevor der Handball-Weltmeister gegen die Niederlande in die EM-Hauptrunde startete, waren Rikke Munksgaard und ihr Vater Gunner Lauridsen aus der Nähe von Aarhus die ersten von insgesamt 8707 Handballfans, die sich auf ihren Plätzen in der Hamburger Barclays Arena einfanden.

„Wir sind heute schon um 8.30 Uhr mit dem Auto losgefahren, weil in Dänemark gerade viel Schnee liegt. Wir wollten auf jeden Fall pünktlich hier sein“, erzählt Munksgaard. „Ich habe die Tickets im Oktober gekauft, man musste sehr schnell sein, um Plätze in der ersten Reihe zu bekommen. Das war das Weihnachtsgeschenk für meinen Vater.“

Handball-EM in Hamburg: Tickets beinhalten drei Spiele pro Tag

Angesichts des Wochentages und des Umstands, dass die deutsche Mannschaft ihre Hauptrundenspiele in Köln bestreitet, waren am Mittwoch noch einige Lücken auf der Tribüne, mit fortschreitender Zeit kamen aber immer mehr Menschen in die Arena. Richtig voll wird es am Freitag und Sonntag, wer nicht auf Resttickets angewiesen sein will, hat am kommenden Dienstag zum Abschluss der Hauptrunde noch die größte Auswahl.

„Für uns Dänen ist Hamburg als Spielort perfekt, wir haben mit dem Auto nur vier Stunden gebraucht“, erzählt Gunner Lauridsen. „Wir hoffen, dass Dänemark ins Finale kommt. Dann geht es wahrscheinlich gegen Frankreich, die haben gegen Deutschland sehr stark gespielt.“

Viele Mitmachangebote im Umlauf der Arena

Die Arena im Volkspark hat sich für die EM herausgeputzt, auch dank der unzähligen freiwilligen Helfer. Im Umlauf der Halle gibt es bei vielen Mitmachständen und Angeboten der Sponsoren die Chance, sich die Zeit zwischen den Spielen (15.30 Uhr, 18 Uhr, 20.30 Uhr) zu vertreiben, ein EM-Tag in Hamburg soll den Fans mehr bieten als der bloße Besuch eines Handballspiels. Die erste Überraschung gab es am Mittwochnachmittag, als Portugal das favorisierte Norwegen mit 37:32 besiegte.

Die Stimmung auf den Rängen ist fröhlich, trotz der skandinavischen Rivalitäten zwischen schwedischen, norwegischen und dänischen Fans bleibt die Atmosphäre positiv-freundschaftlich. „Handball ist in Dänemark ein Sport für die ganze Familie, an Spieltagen helfen viele Leute freiwillig mit, jeder freut sich. So ist das hier in der Halle auch“, sagt Gunner Lauridsen, während „Sweet Caroline“ durch die Arena schallt. „Schade, dass wir nur heute hier sind.“

Hauptrundengruppe 2, 1. Spieltag:

Norwegen – Portugal 32:37 (15:18), Dänemark – Niederlande (18 Uhr), Slowenien – Schweden (20.30 Uhr).