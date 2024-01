Deutschlands Handballtalente: Bundesliga als Fluch und Segen

Hamburg. 53.586 Fans in der ausverkauften Düsseldorfer Fußballarena, 7,6 Millionen ZDF-Zuschauer vor den TV-Geräten, ein großes Handballfest zum Auftakt der Heim-Europameisterschaft – und die deutsche Nationalmannschaft war als Hauptdarsteller mittendrin. Der 27:14-Sieg über die Schweiz war am Mittwochabend der perfekte Startpunkt einer Euphoriewelle, die die Auswahl des Deutschen Handball-Bunds (DHB) in den kommenden Wochen durch das Turnier tragen soll.

Auch wenn beim DHB öffentlich niemand so richtig darüber sprechen will, erhoffen sich die Verantwortlichen wohl mindestens den Einzug ins Halbfinale. Natürlich ist das mit dem Heimvorteil und der Dynamik eines solchen Turniers nicht unmöglich – realistischer ist allerdings ein Aus im Viertelfinale. Klingt nicht schön, ist aber so. Denn Deutschland hat den Anschluss an die europäische Handballspitze, an der die üblichen Verdächtigen Schweden, Norwegen, Frankreich und vor allem Dänemark thronen, verloren.

Handball-EM: Deutschland fehlen Weltklassespieler auf einigen Positionen

Mit Ausnahme von Kreisläufer Johannes Golla, Spielmacher Juri Knorr und Torhüter Andreas Wolff – zugegebenermaßen eine durchaus starke Achse – fehlen dem DHB-Kader Spieler auf absolutem Weltklasseniveau. Wie kann das sein, wenn die Handball-Bundesliga (HBL) doch immer wieder als stärkste Liga der Welt betitelt wird? Macht sich die HBL wichtiger als sie ist? Nein – genau genommen ist sie sogar zu wichtig. Zu wichtig für die unter hohem Konkurrenzdruck stehenden Teams, um deutschen Nachwuchstalenten regelmäßig Spielzeit zu gewähren.

Anders ist das im Land des Weltmeisters. In der dänischen Liga existiert ein Play-off-System, die wirklich wichtigen Spiele stehen erst am Saisonende an, sodass dänische Talente in der regulären Saison großzügige Einsatzzeiten erhalten, in denen auch Fehler erlaubt sind. Bei entsprechender Entwicklung lockt im Anschluss ein Vertrag in der Bundesliga. Dieses System funktioniert, Dänemark produziert so jedes Jahr neue Stars. Die Auswahl ist so groß, dass selbst Topstars wie Torhüter Kevin Møller (33,33 Prozent Fangquote, bester Wert der Bundesliga) und Lasse Andersson (125 Saisontore, zweitbester Feldtorschütze der Bundesliga) nicht für die EM nominiert wurden.

Deutsche Talente erhalten zu wenig Spielzeit in der Bundesliga

In Ausnahmetalent David Moré (19/Rhein-Neckar Löwen) gibt es derzeit lediglich einen deutschen Teenager, der in der Bundesliga regelmäßig zu substanziellen Einsätzen kommt. Die Kaderplätze sind rar gesät, in der Regel setzen Vereine lieber auf gestandene internationale Profis als auf den Zock mit dem eigenen Nachwuchs. Auch beim HSV Hamburg, der die Durchlässigkeit im eigenen Nachwuchs gerne betont, ist das nicht anders. Deutsche Eigengewächse wie Leif Tissier und Dominik Axmann haben den Sprung von der Jugend in den Profikader geschafft, weil der HSVH sie mit den Aufstiegen von der Dritten über die Zweite Liga langsam an die Bundesliga heranführen konnte. Seit die Hamburger zurück in der HBL sind, ist der Sprung für den eigenen Nachwuchs zu groß geworden.

Die aktuellen deutschen U-21-Weltmeister, die vor allem in Berlin und Hannover-Burgdorf Bundesligaminuten sammeln, sprechen auf den ersten Blick zwar gegen die These des Nachwuchsproblems. Bei genauer Betrachtung sind diese Jahrgänge 2003 und 2004 aber ein Sonderfall, weil sie auf das System Bob Hanning zurückzuführen sind. Der Geschäftsführer der Füchse Berlin hat in der Hauptstadt ein Nachwuchsförderkonstrukt nach seinen Wünschen errichtet. Über die A-Jugend (Junioren-Bundesliga) und zweite Mannschaft der Füchse (Dritte Liga) sowie Kooperationspartner 1. VfL Potsdam (Zweite Liga) können die Spieler stufenweise zur ersten Mannschaft der Füchse (Bundesliga und Europapokal) aufsteigen. Wer das nötige Talent hat, bekommt Spielpraxis garantiert.

Mehr zum Thema

In der vergangenen Woche machte Hanning mit dem „Team Deutschland“ einen interessanten Vorschlag. Eine Auswahl deutscher Toptalente soll dabei in Kooperation mit dem DHB in Potsdam etabliert werden, wenn das Team aufsteigen sollte. Die Bundesligisten könnten dann als Leihe ihre Talente für ein Jahr oder länger in Potsdam Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln lassen. Der DHB gab sich offen für einen Austausch, HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann bezeichnete Hannings Vorschlag jedoch bereits als „problematisch“. Das Beispiel Dänemark und der Erfolg der deutschen U 21 zeigen jedoch, dass Bohmann noch mal über Hannings Idee nachdenken sollte. Damit Deutschland zukünftig wieder zu den Turnierfavoriten zählt.