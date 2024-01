Transfers: Timo Werner bald in Tottenham - Sasa Kalajdzic nach Frankfurt

RB Leipzig verleiht Timo Werner mit Kaufoption an Tottenham Hotspur. Sasa Kalajdzic spielt bis zum Saisonende für Eintracht Frankfurt.

Bei RB Leipzig saß Timo Werner in der Hinrunde oft auf der Bank. Jetzt kehrt der 27-Jährige in die Premier League und erhofft sich mehr Spielpraxis bei Tottenham Hotspur.

La Manga/Leipzig/Frankfurt. Der Rückflug mit der Mannschaft aus dem Trainingslager im spanischen La Manga war für Timo Werner am Sonntagmorgen die vorerst letzte Dienstreise für RB Leipzig. Die bevorstehende Leihe des Nationalspielers an Tottenham Hotspur hatte am letzten Tag des ansonsten aufregerfreien Wintercamps für Wirbel gesorgt.

Trainer Marco Rose bestätigte nach dem 1:0 im Testspiel gegen den Schweizer Tabellenzweiten FC St. Gallen: „Es ist richtig, dass Timo eine Leihe anstrebt.“ Über diese sind sich alle Parteien einig, der Deal beinhaltet eine Kaufoption für den Club aus dem Norden Londons. Laut dem TV-Sender Sky liegt diese Kaufoption bei 18 Millionen Euro.

Timo Werner will mehr Spielpraxis vor der EM

Der Coach erklärte auch, weshalb es aus seiner Sicht für beide Seiten ein sinnvolles Manöver ist, den formschwachen Leipziger Rekordtorjäger abzugeben – zumindest bis zum Sommer. „Timo will Spielpraxis, die ich ihm im Moment nicht garantieren kann. Er möchte zur EM, und vielleicht hilft es auch uns, wenn er dann unter Umständen in Top-Verfassung zurückkommt“, sagte Rose.

Bei den Spurs könnte Werner tatsächlich aufblühen. Die offensive Spielweise unter Trainer Angelos Postecoglou kommt dem Angreifer entgegen, zudem ist durch die Abstellung von Heung-min Son zum Asien-Cup Einsatzzeit praktisch garantiert. Ob die frei gewordene Stelle nachbesetzt wird, ist noch unklar. „Wir schauen uns um, auch ich werde die Augen offen halten“, sagte Rose.

Sasa Kalajdzic wechselt zu Eintracht Frankfurt

Wer sich aber bereits einen Neuzugang gesichert hat, ist Eintracht Frankfurt. Wie der hessische Bundesligist am Sonntag mitteilte, leiht sich die Eintracht Sasa Kalajdzic vom englischen Premier-League-Club Wolverhampton Wanderers bis Saisonende aus.

Zwischen 2019 und 2022 bestritt der 26-jährige Stürmer beim VfB Stuttgart 60 Pflichtspiele und erzielte 24 Tore. Danach wechselte er nach Wolverhampton, wo er sich beim ersten Einsatz verletzte und monatelang ausfiel. Sein Comeback gab Kalajdzic im August 2023, seitdem blieb er verletzungsfrei. In der laufenden Saison absolvierte der Stürmer 13 Pflichtspiele, in denen er drei Treffer erzielte.

Sasa Kalajdzic wird künftig für Eintracht Frankfurt stürmern.

„Sasa hat bereits bewiesen, dass er eine sehr gute Rolle in der Bundesliga spielen kann. Seine Spielweise wird eine neue Komponente in unser Spiel bringen“, sagte Eintracht-Sportdirektor Markus Krösche. „Er ist ein abschlussstarker Spieler mit einem guten Stellungs- und Kopfballspiel. Wir sind der festen Überzeugung, dass er uns aufgrund seiner Erfahrung sofort helfen kann.“ Die Frankfurter haben damit zumindest temporär einen Nachfolger für den kurz vor der Saison zu Paris St. Germain gewechselten Franzosen Randal Kolo Muani gefunden. (Mit dpa)