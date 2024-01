United Cup: Kerber verliert klar gegen Sakkari

Sydney. Tennisspielerin Angelique Kerber hat den ersten deutlichen Rückschlag nach ihrer Rückkehr aus einer anderthalbjährigen Babypause kassiert.

Die ehemalige Weltranglisten-Erste war in ihrem Einzel des Viertelfinals beim United Cup gegen die Griechin Maria Sakkari lange Zeit chancenlos und verlor 0:6, 3:6. Nach 1:14 Stunden verwandelte Sakkari ihren dritten Matchball. Das deutsche Team liegt im Duell mit Griechenland um den Halbfinal-Einzug in Sydney mit 0:1 zurück.

Der in diesem Jahr noch ungeschlagene Olympiasieger Alexander Zverev steht damit im anschließenden Match gegen den Weltranglisten-Dritten Stefanos Tsitsipas unter Druck. Nur bei einem Sieg des Hamburgers könnte die Entscheidung erst im Mixed-Doppel fallen.

Kerber, die bei ihren vorigen Niederlagen gegen die Italienerin Jasmine Paolini (4:6, 5:7) und die Französin Caroline Garcia (6:1, 2:6, 2:6) durchaus phasenweise überzeugen konnte, fand überhaupt nicht in die Partie und leistete sich viele Fehler. Beim ersten Spielgewinn zum 1:3 im zweiten Satz sprangen Kerbers Teamkollegen und ihr Trainer Torben Beltz von den Sitzen auf und spendeten aufmunternden Applaus. Direkt danach gelang der 35 Jahre alten Kielerin ein Break, doch für den Satzgewinn reichte es nicht mehr.

Deutschland hatte in der Vorrunde gegen Italien gewonnen und gegen Frankreich verloren. Der Teamwettbewerb gilt als Vorbereitung auf die am 14. Januar beginnenden Australian Open in Melbourne. Für Kerber ist die Mixed-Veranstaltung ihr Comeback auf der Tennistour nach der Geburt ihrer Tochter Liana Ende Februar 2023.

