Handball-EM: Bundestrainer Alfred Gislason sauer über Hendriks Pekelers Rücktritt - „War anders abgesprochen“

Flensburg. Alfred Gislason reagierte erst mit einem fragenden Blick und am Ende entfuhr ihm ein „ist halt so“. Der Bundestrainer war nach dem 34:33-Sieg im Testspiel gegen Portugal auf der Pressekonferenz überrascht worden mit einer Frage nach Hendrik Pekeler. Jenem Kreisläufer und Abwehrspezialisten, den Gislason so gerne bei der EM dabeigehabt hätte, mit dem er während seiner Zeit als Trainer des THW Kiel viele Erfolge gefeiert hatte. Doch Pekeler hatte am Donnerstag seinen Rücktritt aus dem Nationalteam verkündet. In der digitalen Vorab-Version des offiziellen Arenamagazins für das zweite Spiel gegen die Portugiesen am Samstag in Kiel (18 Uhr/ARD). Im Rahmen der EM-Generalprobe soll er in seiner Heimatstadt offiziell verabschiedet werden.

Viele schienen es also zu wissen: nur Gislason nicht. „Davon weiß ich gar nichts, das ist an mir vorbei gegangen“, sagte der Isländer trocken und merklich angesäuert: „Tja, wir haben das anders besprochen, muss ich sagen. Aber ist halt so.“

Pause nach Olympia 2021

Pekeler hatte nach den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio angekündigt, eine Pause im DHB-Trikot einzulegen. Für die anstehende Heim-EM (10. bis 28. Januar) wollte Bundestrainer Alfred Gislason den 32-Jährigen gern in den Kreis der Nationalmannschaft zurückholen, doch die Folgen eines Achillessehnenrisses verhinderten das Comeback des THW-Profis. Gislason musste umplanen, zahlreiche Absagen und Verletzungen zwangen ihn zur Verjüngerung des deutschen Aufgebots. Nun setzte Pekeler endgültig den Schlussstrich.

„Ich bin ein Spieler, der auf seinen Körper hört und dementsprechend reagiert hat“, erklärte Pekeler und ergänzte: „Ich hatte viele schöne Jahre in der Nationalmannschaft, auch wenn die erfolgreichsten direkt am Anfang waren.“ Mit der Nationalmannschaft gewann Pekeler 2016 den EM-Titel und im selben Jahr Bronze bei den Olympischen Sommerspielen in Rio. In 122 Länderspielen erzielte der Defensivexperte 210 Treffer. (fs)