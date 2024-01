NBA: Weltmeister-Brüder Wagner verlieren mit Orlando

Phoenix. Franz Wagner und sein Bruder Moritz haben mit Orlando Magic eine Niederlage in der nordamerikanischen Basketball-Profi-Liga NBA kassiert. Bei den Phoenix Suns um deren Starspieler Kevin Durant unterlagen die Weltmeister-Brüder mit dem Team aus Florida mit 107:112 (58:67).

Franz Wagner kam mit 27 auf die zweitmeisten Punkte von Orlando, einer mehr noch gelang Paolo Banchero. Moritz Wagner erzielte fünf Zähler. Zum Sieg reichte es nicht.

Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, nachdem die Gäste im letzten Viertel zwischenzeitig knapp mit 96:95 geführt hatten. Als Orlando aber rund fünf Minuten ohne Punkt blieb, zogen die Suns davon. Bester Werfer bei Phoenix war Durant mit 31 Punkten. In der Eastern Conference bleibt Orlando auf Rang fünf in den Playoffrängen.

