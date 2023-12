Tischtennis: Spielt Timo Boll noch ein weiteres Mal in Hamburg?

Hamburg. Sein Gastspiel in Hamburg hatte sich Tischtennisstar Timo Boll anders vorgestellt – zumindest was das Ergebnis betrifft. „Wir sind natürlich enttäuscht, Hamburg ist aber trotzdem immer eine Reise wert“, sagte der 42-Jährige nach der 2:3-Niederlage seines Teams Borussia Düsseldorf gegen den 1. FC Saarbrücken.

Tischtennis: 3500 Zuschauer in der Sporthalle Hamburg

3500 Zuschauer hatten am Mittwochabend in der Sporthalle Hamburg eine Tischtennisparty gefeiert. Nach der Partie gaben die Mannschaften noch eine Autogrammstunde. „Ich habe viele positive Rückmeldungen erhalten. Auch die Teams hätten Lust, noch mal in Hamburg zu spielen“, berichtete Sebastian Conrad, Organisator von „Hamburg tischt auf – 2.0“.

Neben dem Bundesligaspiel bekamen die Zuschauer ein Inklusionsturnier sowie eine Licht- und Lasershow zu sehen. „Es geht darum, Spitzensport und Entertainment zu verbinden“, sagte Conrad. Für eine weitere Veranstaltung dieser Art sei auch die Einbindung eines namhaften Musik-Acts denkbar.

Ob es dazukommt, hängt aber vor allem davon ab, ob sich Zuschauermagnet Boll ein erneutes Gastspiel in Hamburg vorstellen kann. „In sieben Jahren komme ich wieder“, hatte der erfolgreichste deutsche Tischtennisspieler nach der Partie lachend gesagt. Dann fügte er an: „Immer gerne. Mal schauen, wie lange es noch geht.“ Ein baldiges Karriereende ist zumindest nicht in Sicht. Im Sommer möchte der gebürtige Hesse mit dem deutschen Team bei Olympia in Paris antreten.