Tischtennis: Timo Boll und Borussia Düsseldorf verlieren in Hamburg

Hamburg. 3500 Zuschauer, Livemusik, eine Lasershow und das Duell der beiden besten deutschen Teams: In der Sporthalle Hamburg wurde am Mittwochabend im wahrsten Sinn des Wortes aufgetischt. Bei „Hamburg tischt auf – 2.0“ empfing der deutsche Tischtennismeister Borussia Düsseldorf Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken. Den Sieg sicherten sich die Saarländer durch ein 3:2 in der Gesamtwertung. Düsseldorf musste ohne den kurzfristig erkrankten Europameister Dang Qiu (27) auskommen, trat dafür aber unter anderem mit Tischtennisikone Timo Boll an. „Wir sind natürlich enttäuscht, Hamburg ist aber trotzdem immer eine Reise wert“, sagte der 42-Jährige.

Tischtennis: Saarbrücken schlägt Düsseldorf in Hamburg

Im Februar 2015 hatten Boll und sein Team bei der ersten Auflage von „Hamburg tischt auf“ einen Zuschauerrekord für ein Spiel in der Tischtennisbundesliga aufgestellt: mehr als 5500 Besucher waren damals in die Barclays Arena gekommen. Dass diese Bestmarke Bestand haben würde, war durch den Wechsel in die weitaus kleinere Sporthalle Hamburg sicher.

Im Auftaktspiel unterlag Boll seinem Nationalmannschaftskollegen Patrick Franziska mit 2:3 (9:11, 8:11, 11:5, 11:4, 3:11). „Er hatte vor allem im fünften Satz einen sehr klaren Kopf. Wenn ich es jemanden gönne, gegen mich zu gewinnen, dann ihm“, sagte Boll. Im Folgespiel glich Anton Källberg durch ein 3:0 (11:9, 11:7, 11:9) über Eduard Ionescu aus. Im Anschluss brachte Cedric Meissner die Saarländer durch ein 3:0 (11:8, 11:8, 11:8) über Borgar Haug wieder in Führung.

Entscheidung fiel im Doppel

Boll stellte daraufhin durch ein 3:1 (11:6, 11:4, 9:11, 11:3) über den 19 Jahre alten Ionescu den alten Zwischenstand wiederher. Beim Gesamtstand von 2:2 kam es damit zum alles entscheidenden Duell im Doppel, bei dem Meissner und Franziska Haug und Källberg deutlich mit 3:0 (11:7, 13:11, 11:5) bezwangen. Für Borussia Düsseldorf ist es die erste Niederlage in der laufenden Bundesligasaison, die Herbstmeisterschaft geht dennoch an die Nordrhein-Westfalen.

Mehr zum Thema

Den Titel von Hamburgs Inklusivem Tischtennisturnier sicherten sich unterdessen Emil Leske (22) und Momme Solga (16) vom FC St. Pauli. „Vor so einer Kulisse zu spielen, ist unbeschreiblich“, sagte Leske, der wegen seiner Gehörlosigkeit auf ein spezielles Hörgerät angewiesen ist. „Auf dem Court konnte ich nur den Applaus hören. Die Abstimmung zwischen uns funktioniert durch Gesten“, erzählte er. Die beiden Sieger wurden abschließend zu einem Besuch bei Borussia Düsseldorf eingeladen.

