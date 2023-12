Tischtennis: Wie ist es, Nummer eins in Deutschland zu sein, Dang Qiu?

Hamburg. Das Weihnachtsfest war für Dang Qiu nur kurz. Nach einem Aufenthalt bei seiner Familie in seinem Geburtsort Nürtingen (Baden-Württemberg) ging es für den 27-Jährigen am Dienstag weiter nach Hamburg. An diesem Mittwoch trifft er mit Borussia Düsseldorf in der Sporthalle Hamburg auf den Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken (19 Uhr/Dyn). Beim Bundesliga-Spitzenspiel bekommen die Zuschauer unter anderem Altmeister Timo Boll (42) zu sehen. Die Gegenwart des deutschen Tischtennis gehört aber jetzt schon: Dang Qiu.

Hamburger Abendblatt: Herr Qiu, mit Borussia Düsseldorf treffen Sie an diesem Mittwoch in der Sporthalle Hamburg auf den 1. FC Saarbrücken. Wie oft hat es Sie in Ihrer Karriere bislang nach Hamburg verschlagen?

Dang Qiu: Ich bin einige Male privat in der Stadt gewesen, einen Wettkampf hatte ich in Hamburg aber noch nie. Es wird also eine Premiere sein!

Ihr Team ist alleiniger Tabellenführer in der Bundesliga. Saarbrücken musste vor Kurzem die erste Saisonniederlage hinnehmen. Kommt dieses Spitzenspiel für Sie genau zur richtigen Zeit?

In dieser Saison lief es bislang sehr, sehr gut für uns. Das gilt aber auch für Saarbrücken, die sich mit nur einer Niederlage auch nicht beschweren können. Die Zuschauer können sich auf ein absolutes Topspiel freuen.

Welche Rolle spielt es für Sie, dass die Partie auf neutralem Grund in Hamburg ausgetragen wird?

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eigentlich wäre die Begegnung ein Heimspiel für uns gewesen. Dadurch hätten wir natürlich einen Vorteil gehabt. Nichtsdestotrotz ist es ein perfektes Event und ein tolles Spektakel, so ein Spiel nach Hamburg zu vergeben. Es sind die besten Mannschaften in Deutschland. Das ist vor allem für Tischtennis-Fans, die nicht regelmäßig nach Düsseldorf kommen können, eine super Sache.

Dang Qiu trifft auf Rivale Darko Jorgic

Sie werden dabei unter anderem auf den Slowenen Darko Jorgic, dem sie vergangenes Jahr im EM-Finale gegenüberstanden, treffen. Wie ist ihr Verhältnis zueinander?

Darko und ich haben schon viele Spiele gegeneinander bestritten, ob in der Bundesliga oder bei Turnieren in ganz Europa. Klar herrscht eine Rivalität, außerhalb des Sportlichen ist unser Verhältnis aber super. Wir sprechen häufig miteinander und reisen sogar manchmal zusammen.

Der EM-Sieg 2022 war der größte Erfolg Ihrer bisherigen Laufbahn. Wie hat dieser Titel Ihren Alltag als Profi verändert?

Man sollte ja immer sagen, dass Erfolge einen nicht verändern, aber in diesem Fall hat sich schon viel für mich getan. Die Aufmerksamkeit auf meine Person ist deutlich größer geworden, es gibt viel mehr Medienanfragen. Das nehme ich aber dankend in Kauf, darauf habe ich ja auch hingearbeitet. Ich weiß trotzdem, dass ich meine Ziele nur durch harte Arbeit erreichen kann.

Sie gelten als zurückhaltender Charakter. Können Sie das Rampenlicht überhaupt genießen?

Ich habe es immer sehr genossen, in Ruhe zu arbeiten und mich auf mich selbst konzentrieren zu können. Es wäre aber schlimm, wenn ich sagen würde, dass mir die erhöhte Aufmerksamkeit nicht gefällt. Dann hätte ich jahrelang einen Status angestrebt, den ich gar nicht haben möchte.

„Manchmal stehe ich sechs bis sieben Stunden in der Halle“

Was machen Sie, wenn Sie nicht an Tischtennis denken?

Es bleibt nur wenig Zeit, in der ich mich nicht mit Tischtennis befasse. In dieser Sportart ist das Trainingspensum sehr hoch, teilweise stehe ich sechs bis sieben Stunden in der Halle und bin abends noch im Kraftraum. Zum Regenerieren mache ich mir am liebsten eine ruhige Zeit zu Hause. Ich schaue sehr gerne Serien oder lese etwas.

Zurzeit sind Sie Nummer vierzehn der Weltrangliste. In der deutschen Rangliste stehen Sie vor Dimitrij Ovtcharov auf Platz eins. Wie fühlt sich das an?

Das ist eine sehr, sehr schöne Errungenschaft und ein großer Meilenstein. Ich weiß, wie gut die Konkurrenten innerhalb der Nationalmannschaft sind. Ich hätte es mir nie ausdenken können, zu aktiven Zeiten von Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll die Nummer eins zu sein.

Timo Boll ist auch Ihr Teamkollege bei Borussia Düsseldorf, wo sie vergangenen Monat bis 2027 verlängert haben. Wie sehr hat er Sie in den vergangenen Jahren geprägt?

Er hat mir immer wieder Tipps gegeben oder von Erfahrungen aus seiner Karriere erzählt, zum Beispiel von früheren Turnieren oder seiner Zeit in China, dem Heimatland meiner Eltern. Ich bin ein großer Fan solcher Geschichten! Es ist ein tolles Gesamtpaket, mit ihm diesen Austausch zu haben. Ich konnte von allen Topspielern, denen ich bislang begegnet bin, profitieren.

Tischtennis ist ein Vorbild im Inklusionssport

Das Event in der Sporthalle Hamburg steht diesmal auch im Zeichen der Inklusion. Zusätzlich zu ihrer Partie steigt das Final Four von Hamburgs Inklusivem Tischtennisturnier. Welches Potenzial hat Tischtennis Ihrer Meinung nach in dieser Hinsicht?

Ich denke, dass Tischtennis extrem viel Potenzial hat, Menschen zu verbinden. Wir haben in unseren Reihen eine Rollstuhlmannschaft, auch die Para-Nationalmannschaft trainiert bei uns in Düsseldorf. Es ist für mich immer wieder beeindruckend, den Spielern zuzuschauen. Ich würde allen Menschen dazu raten, mal zum Schläger zu greifen. Tischtennis ist eine einfach zugängliche Sportart, die sofort sehr viel Spaß macht.

Mehr zum Thema

Das Jahr 2024 wird eine weitere Premiere für Sie bereithalten – die Olympischen Spiele in Paris. Zusammen mit Nina Mittelham haben Sie sich bereits für das gemischte Doppel qualifiziert. Wie weit ist der Weg, den Sie bis zu den Sommerspielen noch vor sich haben?

Mein großes Ziel ist es natürlich, auch in der Mannschaft und im Einzel dabei zu sein. Es werden noch viele harte Trainingstage auf mich zukommen. Wenn so ein Event bevorsteht, ist aber auch nicht schlimm, dass Weihnachten diesmal etwas kürzer ausgefallen ist (lacht).